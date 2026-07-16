Akçadağ'da 15 Temmuz anma programları - Son Dakika
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Akçadağ'da 15 Temmuz anma programları

Akçadağ\'da 15 Temmuz anma programları
16.07.2026 11:03  Güncelleme: 11:05
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Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehit ailesini ziyaret edip kabirlerde dua etti ve düzenlenen anma programında vatandaşlarla bir araya gelerek birlik mesajı verdi.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programlara katılarak şehit ailesini ziyaret etti, şehit kabirlerinde dua etti ve anma programında vatandaşlarla bir araya geldi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilen programlarda Akçadağ Kaymakamı, kurum amirleri ve ilçe protokolüyle birlikte ilk olarak 15 Temmuz şehidi Gökhan Aslan'ın ailesini ziyaret eden Başkan Hasan Ulutaş, şehit yakınlarıyla bir süre görüşerek her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Program kapsamında daha sonra ilçe protokolüyle birlikte şehitlik ziyaretinde bulunan Ulutaş, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitler için dualar etti.

Günün sonunda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programına da katılan Başkan Ulutaş, vatandaşlarla bir araya gelerek 15 Temmuz'un milletin iradesine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Başkan Ulutaş, "15 Temmuz'da milletimiz, demokrasisine, bağımsızlığına ve vatanına sahip çıkarak tüm dünyaya örnek olacak bir destan yazmıştır. Aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz ruhunu yaşatmaya, birlik ve beraberliğimizi daima muhafaza etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Hasan Ulutaş, Demokrasi, 15 Temmuz, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Akçadağ'da 15 Temmuz anma programları - Son Dakika

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