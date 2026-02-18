Başkan Ulutaş, rezerv alanlarını inceledi

Malatya'nın Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, yapımı süren 1. ve 2. etap rezerv alanlarında incelemelerde bulundu.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, ilçe merkezinde yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde değerlendirerek ekiplerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Projelerin planlanan takvim doğrultusunda devam ettiğini belirten Ulutaş, rezerv alanlarının ilçenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Başkan Ulutaş, hemşerilerin huzur ve güven içinde yaşayacağı yaşam alanlarının en kısa sürede tamamlanması için süreci titizlikle takip etmeye devam edeceklerini kaydetti. - MALATYA