Başkan Uysal, Kararlılıkla Çalıştıklarını Vurguladı

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kurban Bayramı öncesinde belediye çalışanlarıyla bir araya geldiği bayramlaşma töreninde, "Niteliğinden, kalitesinden ve duruşundan hiçbir şey kaybetmeyen, örnek bir belediye olmayı sürdürüyoruz" dedi.

Bayram tatilinin başlayacağı 6 Haziran öncesi düzenlenen bayramlaşmaların ilk durağı Fen İşleri Müdürlüğü oldu. Başkan Uysal, burada personelin bayramını kutladıktan sonra, Muratpaşa Belediyesi ana hizmet binasında düzenlenen ikinci törende çalışanlarla yeniden bir araya geldi. Belediye fuayesinde gerçekleşen törende konuşan Başkan Uysal, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik zorluklara dikkat çekerek, "Ama biz yılmadan çalışıyoruz. Dimdik ayaktayız. Niteliğinden, kalitesinden ve duruşundan hiçbir şey kaybetmeyen örnek bir belediyeyiz" dedi.

"Bu mücadeleden asla geri adım atmadık"

Uysal, tüm olumsuz şartlara rağmen görevlerine ilk günkü heyecanla devam ettiklerini belirtti. "Çalışanlarımıza bırakılacak en büyük hediye, onların emeklerine, haklarına ve geleceğine sahip çıkmaktır" diyen Başkan Uysal, "Bu mücadeleden asla geri adım atmadık. Bu kararlılıkla direniyor, yolumuza devam ediyoruz. Motivasyonumuzdan en küçük bir kaybımız yok. Çünkü bu motivasyon bizim hayata bağlılığımızdır. Çocuklarımızın, evimizin, toplumumuzun geleceği için çalışıyoruz. Yaşamı daha anlamlı ve huzurlu hale getirmek için değerli insanlarla birlikte çabalıyoruz" dedi.

"Hepinize sevdiklerinizle birlikte mutlu bir bayram diliyorum"

Tüm çalışanların bayramını kutlayan Başkan Uysal, "Emekleriniz, alın teriniz, dayanışmanız, dostluğunuz ve tüm mücadeleleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sadece sizlere değil, gücünüzü paylaşan, hayatınızı kolaylaştıran çocuklarınıza, kardeşlerinize, anne babalarınıza, ailelerinize ve dostlarınıza da teşekkür ediyorum. Hepinize sevdiklerinizle birlikte mutlu bir bayram diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA