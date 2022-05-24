Başkan Vergili, "Hastaneyi Öğlebeli bahçelerine yapsaydık genişleme problemi olmayacaktı"

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Gezici Başkanlık Ofisi uygulaması dolayısıyla Yenimahalle'de bir araya geldiği vatandaşlara TOKİ'den bölgeye bir hastaneye yapılması için talepte bulunacağını söyledi.

Başkan Vergili, pandemi sonrası Gezici Başkanlık Ofisi uygulamasına Yenimahalle ile devam etti. Vatandaşlarla fikir alışverişinde bulunan Vergili, bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Soğuksu 3. Etap kentsel dönüşüm çalışmaları dolayısıyla yer alan bazı hak sahiplerinin itirazları nedeniyle sürecin uzadığını ve Bayırmahalle projesinin hayata geçirilemediğini belirten Vergili, "Soğuksu 3. Etap bizi engelledi. Bazı hak sahipleri TOKİ'ye gitti geldi ve projeyi durdurdu. Daha sonra biz devreye girdik ve TOKİ yetkililerini ikna ettik. Ancak o sırada da pandemi süreci başladı. Sağ olsun o arkadaşlar Karabük'ü 2-2.5 sene geriye attılar. Şuanda orası bitmiş ve sıra Bayır Mahallesi'ne gelmişti. Haddehanelerimizden taahhütnamelerini aldık. Onların çıkmalarıyla ilgili hiçbir problemimiz yok. O arkadaşlarımız şunu anlamıyor. O zaman o daireleri alsalardı en fazla 200 bin liraya alacaklardı, şimdi ise en az 800 bin liraya alacaklar. O arkadaşlarımızın hem kendilerine zararı oldu, hem de başkalarına zararı oldu. Biz sizlerin evlerinize daha ucuza sahip olmanız için belediye olarak tüm haklarımızdan feragat edeceğiz. Burada ciddi bir mesafe aldık. Bizim dışımızda kimse burayı bu kadar kısa sürede boşaltamazdı. İçlerinde akrabalarımda vardı ama hiçbirini dinlemedik. Belediye olarak burada birçok yerimiz oldu. TOKİ'ye kardeşim sen buraya bir hastane yap, geri kalan haklarımızı da al ve hak sahiplerine daha ucuza ev ver" dedi.

Karabük için yeni bir ulaşım projesi hazırlattıklarını ve çalışmaların tamamlanmasının ardından otobüs hatları için yeniden ihaleye çıkılacağını da açıklayan Vergili, "Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerin ulaşım projelerini hazırlayan uzman arkadaşlar çalışmalarını sürdürüyor. Şuanda güzergahlarda ayımlar yapılıyor. Bu çalışma Temmuz'a kadar sürecek. Ona göre hatları ve otobüslerin büyüklüklerini belirleyeceğiz. Ulaşım projemiz 1986'dan kalma. Halk otobüsçülerimiz zam istiyor. 'Zarar ediyoruz, kapatıyoruz, kontak kapatacağız' diyorlar. Kontak mı kapatacaksınız, iş mi bırakacaksınız, ne yapacaksanız yapında bizde yenisini yapalım. Tahmin ediyorum Eylül ayı gibi ihaleye çıkar ve Karabük'ün 50 senelik ulaşım problemini çözeriz. Karabük'e bir mirasta ulaşım konusunda bırakırız" diye konuştu.

Antepoğlu Sanayi Sitesi bölgesinde bir TIR parkı çalışması içerisinde olduklarını da aktaran Başkan Vergili, DSİ ve hazine ile gerekli izinlerin alınması için görüşmelerin devam ettiğini belirterek, garajın hizmete girmesinin ardından şehir içerisine TIR sokmayacaklarını ifade etti.

Tek amacının Karabük'e hizmet olduğunu ancak bazı dönemlerde iktidar partisinin temsilcileri ve kamu kurumlarının yöneticileriyle fikir ayrılıkları yaşadıklarını ve bunun sonunda Karabük'ün zarar gördüğünü de sözlerine ekleyen Vergili, "Ben bu memlekete hizmet etmeye geldim. Bizim yaptığımız işlerden birileri korktu. Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir adam geldi, büyük işler yaptı ve bunların hepsi bir telaşa düştü. Sonra ne söylersek tersini yapmaya başladılar. Milletin menfaatlerini düşünmediler. Kendilerine dedim ki siz bu şehre hastane yapacaksanız Şirinevler'deki hastane kalsın ve orayı Tıp Fakültesine verelim. Ben size Öğlebeli bahçelerinden 100-150 dönüm yer kamulaştırayım ve buraya da devlet hastanesi yapın. Adamlar bunu kabullenemedi. Çok eski tanıdığımız bir İl Başkanı Ömer Ayar 'Hayır olmaz' dedi. Neden? Rafet Vergili dedi diye. Şuanda bizim 2-3 hastanemiz olacaktı ve bunları da konuşmayacaktık. Hastaneyi Öğlebeli bahçelerine yapsaydık genişleme problemi olmayacaktı. Kendilerine dedim ki bu hastane yetmeyecek ve yarın Yaşar Kaptan Çebi sahasını almak zorunda kalacaksınız. İmam Hatip Lisesini de isteyeceksiniz ancak o da yetmeyecek. Şimdi sahayı alıyorlar, Şehir Parkının olduğu bölgeye yeni İmam Hatip Lisesi yapıp İmam Hatip'i de yıkmaya çalışıyorlar. Siyaset yapan adamlar bugünden 3 sene sonrasını, 5 sene sonrasını göremiyor, ben ne yapayım? Hepsi günlük siyaset yapıyor. AK Partili, Cumhuriyet Halk Partili olabilirsin ama hangi partili olursan ol sen önce memleketine hizmeti düşüneceksin" şeklinde konuştu. - KARABÜK