Mersin'in Mut İlçe Belediye Başkanı Volkan Şeker, "Mut Belediyesinde kalfalık dönemi bitti artık ustalık dönemi başladı" dedi.
Şeker, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, "Eksikleriyle artılarıyla 5 yılı bütün notlarımızla teker teker reflekslerimizle, handikaplarla, çalışanların neye göre tavır neye göre hareket edeceklerine kadar her türlü konuda üstüne düştük, taşeron ve kadrolu işçi olmak üzere emekçilerin hakkını en iyi şekilde yerine getirdik" diye konuştu.
Belediyenin, çalışılan firmalara ve alışveriş yapılan kurumlara borcu olmadığını aktaran Başkan Şeker, "Mut Belediyesi atağa kalkmıştır. Artık kalfalık dönemi bitti ustalık dönemi başladı. Durmak yok çalışmaya devam. Eğer hayallerimi gerçekleştiremezsem istifa ederim. Devlet var olduğu müddetçe ben bu halkın içindeyim. Sosyal adalet sağlanana kadar, mücadele edilene kadar, her şeyin bittiği an bile Gazi Mustafa Kemal Atatürk aklıma gelir ve siyasete devam ederim. Şehitleri düşünür bu siyasete devam ederim. İnşallah önümüzdeki dönemde Mut adına asfalt, parke, yol belediyenin gerçekten asli görevlerle alakalı olan sorunlarını 1 yıl içerisinde dizayn düzene sokacağım. Bunun yol haritası başlamıştır artık beni kimse durduramaz. Bu doğalgaz nasıl bir şey diye düşünürken bir buçuk sene bir süre zarfında 6 bin 800 abone, 4 bin 300 tane kullanılabilir aktif pozisyonda Karaman'dan Mut'a kadar 82 kilometrelik boru hattının bitmesi an meselesi. Artık taşımadan kurtulan boru hattına sahip oluyoruz. Buranın doğalgaz lisansı Mersin'deydi ama Mut'a alındı. Mut'a özel işler yapıldı. Organizasyonun başlangıcında devletimizin hizmetleri bizi mutlu etti" dedi.
"Belediyenin sadece evin önündeki çöpü almak adına değil Cumhur İttifakı'nın bir belediye başkanı olarak Mut'un devlet kanalıyla, yaşam alanıyla, standartlarında hangi ihtiyaç varsa çözebilmek için sahaya inanılmaz iniyoruz" diyen Şeker, "Bu konuda hemşehrimiz eski Ekonomi Bakan Yardımcısı şimdi ise AK Parti MKYK üyesi Mustafa Sever bizim için müthiş bir şans. Şu anda hayallerimi yapabilmem için, Mut'u bin Mut yapabilmek için bize ihtiyaç olan 8 tane hibe araç gelirse rahatlarız. Bugün en güzel iller bankası kredisini en uzatma vade şeklinde kullandığımız zaman rahatlarız" ifadelerini kullandı.
Şeker, sözlerine şöyle devam etti:
"Yol, su, elektrik ve telefon bunların hepsini biz 2 sene içerisinde çözebilmek için savaşa hazırız. Mücadeleye hazırız. Ben Mut'un öz evladı gibiyim. Allah nasip ederse Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan'ı seçeceğiz. Bunun da kurtuluşu kalmadı. Zaman zaman hesaplar kitaplar yapılıyor, matematik yapılıyor. Serdar Soydan neden önemli, çünkü Atatürk, Mustafa Kemal çizgisinde. Aklı erdiği günden beri siyaset yapan, milletini seven, emeğiyle her şeyi çözebilecek, herkes tarafından sevilen kabul edilen biri. Belediyemizin şirketi var. Şirketimizin Meysu fabrikası olacak. Bizim kendi şirketimizin zeytinyağı fabrikası ve soğuk hava deposu olacak. 2 bin 860 kilometrekarede yaşayan her insanın öncelikle rahat yaşam koşullarını sağlayabilmek bizim hedefimiz. Projelerimizin her birinde kesinlikle otopark sorununu çözmek için planları yaptık. Otogarın orası direk otoparkla alakalı olacak. 4 tane arsa belirledim kiralama yöntemiyle onlarla alakalı çözüm bulacağız. Yollarımızın bazıları tek yön olacak. Kütüphanenin yerine çok geniş kapsamlı bir kütüphane yapacağız. Özel sinema salonu, kapalı bir yüzme havuzu, parke tesisimiz, sıcak asfalt şantiyemiz, tam nizami huzur evimiz kesinlikle olacak. Bunlar ilk hamlede yapacaklarımızdır. Belediyeye ait eğitime önem veren dershane, KPSS kurs merkezi, önümüzdeki sezon her öğrencimize öğrenci burs yardımı, kazandıklarında yerleşmelerinde katkı sağlayacağız, Yüksek okul yurdu binamızı yapacağız."
Toplantıya AK Parti MKYK üyesi Mustafa Sever, AK Parti Mut İlçe Başkanı Fatih Ünver ve çok sayıda davetli katıldı. - MERSİN
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