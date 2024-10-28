Başkan Yalım; "Bize düşen emanete sahip çıkıp, Cumhuriyeti ilelebet yaşatmaktır"

Politika

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yayımlamış olduğu mesajda; "Cumhuriyet bize ulus olma, dünya milletlerinin onurlu bir üyesi olma bilincini kazandırmıştır. Milletimiz, Cumhuriyetle birlikte ulusal bir devlette yaşama özgürlüğüne sahip olmuş ve devletin onurlu, özgürce düşünebilen eşit haklara sahip yurttaşları haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunmak, Atatürk ilke ve inkılaplarını koruyup, kollamak iç ve dış tehditlere karşı duyarlılığı sağlamakla oluşacaktır. Başta Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi, bu topraklara terini emeğini akıtmış, ömrünü vakfetmiş tüm büyüklerimizi rahmetle anıyor, her birine şükranlarımızı sunuyoruz. Onlar bize Cumhuriyet'i, bu vatanı ve bayrağımızı emanet etti. Bize düşen de bu emanete sahip çıkıp, Cumhuriyeti ilelebet yaşatmaktır. Vatanımızı böldürmeden, bu topraklar üzerinde ilelebet Türk bayrağımızı dalgalandıracağız. Yarınımız bugünden daha güzel olsun." dedi. - UŞAK