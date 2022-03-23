Başkan Yavaş 150 yeni itfaiye memuru ile bir araya geldi - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, görevine başlayan 150 yeni itfaiye memuru ile bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğünce memur hazırlayıcı eğitim sınavına tabi tutulan 150 yeni itfaiye memuru, şimdi de Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimine katıldı. Eğitim programına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, itfaiye memurlarına başarılar dileyerek, "Öncelikle hepinize hayırlı olsun diyorum. Değerli mesai arkadaşlarım bazı meslekler vardır emeği hiçbir paha, fedakarlığı ise hiçbir karşılık beklemeden yapılır. Polislik, askerlik, itfaiyecilik gibi. Bu mesleğe sahip kişilerin mutluluk ve güç kaynağı dünyevi olgular değil gönülden duyulan güven, gözlerdeki umut ve dillerdeki dualardır. İşte tam bu noktada Türkiye'nin en deneyimli ve en etkin meslek teşkilatlarından olan Ankara İtfaiyesine ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ailemize hepiniz hoş geldiniz. Ankara İtfaiyesi ülkemizin en deneyimli ve yetkin teşkilatlarından birisidir. Sizin gibi genç arkadaşlarımızın da aramıza katılmasıyla Türkiye'ye örnek olmaya devam edeceğimize yürekten inanıyorum. Yapacağınız büyük fedakarlıklarla hem can kurtarmanın sevincini yaşarken hem de bütün Türkiye'nin sevgisini ve duasını kazanacaksınız. Bizler de uzun yıllardır ihmal edilmiş Ankara İtfaiyesi teşkilatımız için araç gereç ve ekipmanımızı yenilemeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Yavaş, iş sağlığı ve güvenliği konusunda da yeni itfaiye memurlarına şu tavsiyelerde bulundu:

"Yangının kendisi sıcak ama adı soğuk. Çünkü yangına müdahale etmek demek bir can tehlikesi demek. Öncelikle kendi canınızı mutlaka dikkate alacaksınız. Çünkü siz kendi canınızı koruyamazsanız sizden kurtarılmayı bekleyen insanları da kurtaramazsınız. Bunun için öncelikle kendi güvenliğinizi sağlayacak ekipman olsun, eğitimler olsun bunlarla sürekli olarak sizleri destekleyeceğiz. Kazasız belasız, yaralanma olmayacak bir şekilde şerefinizle ve gurur duyarak emekli olacağınız bir görev diliyor, hayırlı olsun dileklerimizle aramıza hoş geldiniz diyoruz."

İş güvenliği eğitimi hem teorik hem de uygulamalı olarak verilecek

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu ise, "Teşkilatımız personel ve araç gereç bakımından yeterli düzeyde değildi. Gerekli tespitler yapıldı. Hem personel hem araç konusunda teşkilatımızı güçlendirmeye çalışıyor ve Ankara'nın bütününe hizmet edecek şekilde gerekli teknolojik, fiziki ve insan gücüne sahip olması konusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

Eğitimlerin hem teorik hem de sahada uygulamalı olarak sürdürüldüğünü söyleyen İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu da şu açıklamalarda bulundu:

"İtfaiye Daire Başkanlığımıza almış olduğumuz 150 personel için bugün itibarıyla eğitimlerimiz başladı. İlk önce mevzuat gereği iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından verilmektedir. Çok tehlikeli hizmetler sınıfında olduğumuz için böyle başlamak durumdayız. 3 haftalık bir eğitim programı hazırladık. Bu eğitimler dahilinde yanma, yangın, güvenli sürüş teknikleri, yüksek açı kurtarma ekipmanları kullanımı gibi birçok başlık altında eğitimlerimiz var. 3 hafta içerisinde bunları verdikten sonra sahada tekrar devamı olacak. 2-3 ay içerisinde de arkadaşlarımızı bölgelerine dağıtacağız."

Ankara Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı Güvenliği Şube Müdürü Mustafa Can ise şu bilgileri paylaştı:

"Sadece Ankara ilinde değil bütün ülkemizde doğal afet, yangın, sel ve minimum olaylara müdahale etmek için 7/24 esasına göre çalışmaktayız. Yeni itfaiye erlerinin senaryolu ve teorik eğitimlerle birlikte karşılaşabileceği riskleri daha önce senaryolu olarak işledik. Bugün burada iş sağlığı güvenliğiyle ilgili temel eğitimleri tamamlamasına müteakip arkadaşlarımız sahada çalışmalarına devam edecek. Temel olarak ayrıca trafikte olaylara daha hızlı müdahale edebilmesi için ileri sürüş teknikleri, kimyasal olaylara müdahale, hayvan davranışları ve karşılaştıkları olaylarla ilgili temel eğitimlerini de tamamlayarak arkadaşlarımızı sahaya uğurladık."

"İtfaiyecilik mesleği benim çocukluk aşkımdı"

Göreve başlamanın heyecanını yaşayan yeni itfaiye memurlarından Mesut Yardımcı, "İtfaiyecilik mesleği benim çocukluk aşkımdı. Bu mesleğe gönül verdik. Elimizden geleni Ankara halkı için, ülkemiz için yapacağız. Eğitim alıyoruz, kendimizi geliştiriyoruz. Daha donanımlı mesleğe başlayacağımıza inanıyorum" dedi.

Sultan Arife Eker, " Uşak'tan Ankara İtfaiyesine atandım. Daha çok canlıya yardımcı olabilmek için bu mesleği seçtim. Kadınların da bu sahada ne kadar fazla çalıştığını göstermek istiyorum. İşimizle ilgili eğitimler alıyoruz. İşimizi yapabiliyor olmak bizim için gurur verici. Heyecanlı ve mutluyuz" diye konuştu.

Selinay Aslan ise, " İzmir'den geliyorum. Hem lise hem itfaiyecilik ön lisans mezunuyum. Toplamda 6 yıllık itfaiyecilik eğitimim var. Bir kadın olarak bu teşkilatın içinde bulunmaktan gurur duyuyorum. Eğitim sürecimiz başladı. Ankara İtfaiyesi ailesine dahil olduğum için çok mutluyum" dedi. - ANKARA