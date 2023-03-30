AK Parti döneminde yapılan tüm hastaneleri saymak isteyen Başkan Yazıcı'ya zaman yetmedi - Son Dakika
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AK Parti döneminde yapılan tüm hastaneleri saymak isteyen Başkan Yazıcı'ya zaman yetmedi

30.03.2023 16:19

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temel atma törenine katıldığı ve 60 gün sonra hizmete açılması hedeflenen Defne Devlet Hastanesi hakkında 'temel atılıp bırakıldığı' iddialarına sosyal medyada paylaştığı video ile yanıtladı. Yazıcı, 2002 yılından itibaren yapılan bin 264 hastaneyi bir dakikada saymaya çalıştı ve bir dakika içerisinde 50'ye yakın hastane sayabildi.

Hatay'ın Defne ilçesinde temeli atılan devlet hastanesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı temel atma töreni sonrası sosyal medya üzerinden 'temel atılıp bırakıldığı' iddiası ortaya atılmıştı.

1 DAKİKADA SAYMAYA ÇALIŞTI

Sosyal medya ile birlikte kimi siyasi parti yöneticilerinin de durumu eleştirmesiyle birlikte Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, konuya cevap olarak sosyal medyada video yayınladı. Başkan Yazıcı, 2002 yılından itibaren yapılan bin 264 hastaneyi bir dakikada saymaya çalıştı ve bir dakika içerisinde 50'ye yakın hastane sayarken, yapılan tüm hastaneleri saymanın bir saate sığmayacağını belirterek iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.

Başkan Yazıcı, AK Parti döneminde yapılan hastaneleri saydı, süre yetmedi

"BELKİ İLETİŞİM KAZASI OLMUŞ OLABİLİR"

Konuya ilişkin konuşan Yazıcı, "Öncelikle sağlık konusu deyince akla dünyada inkılap niteliğinde hizmetleri ortaya koyan ve halkının tamamı neredeyse hem sosyal güvence ile beraber sağlık hizmetlerini ayağına kadar getiren pandemide inkılap yapmış bir ülkenin evladı, bir hekim olarak konuşuyorum. Defne Acil Durum Hastanesi depremi etkilediği bir alanda kalıcı konutlar yapılırken, yapılan harç atma gibi yeri belli olması gereken bir yerde, belki iletişim kazası olmuş olabilir ama böylesine bir şeyi alıp farklı bir noktaya taşımak ne kadar doğru. Hastane temeli denilince aklıma son 20 yıldır yapılan hastaneler ve Tuzla Devlet Hastanesi geliyor. 400 yataklı hastane, 150 yatak kapasitesi hesaplanırken, sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat müdahalesi ile '150 yataktan 400 yataklı hastane lazım buraya tersaneler var, organize sanayiler var' diyerek böylesine gayret edip yaptırdığı bir hastane. 2017'de hizmete açıldı, 5 yıldır resmi açılış için kendilerinden randevu alamadık" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (5)
  • Onur Dursun: Evet haklısın ama İstanbul'da yaşayan birisi olarak o hastaneden randevu alamiyorsam hastanenin ne önemi var? Cevap Yaz 22 14 Yayından Kaldır
  • zorbey dünya: YAPILDIĞI HALDE TALEP ÇOK YETMİYOR Kİ RANDEVU ALAMIYORSUN.YA 256 HASTANE BUNLARIN ÇOĞU DEVASA ŞEHİR HASTANELERİ YAPILMAMIŞ OLSA İDİ.ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN.TABİ VARSA. 0 0 Yayından Kaldır
  • Necati Kaya: Doktoru olmayan hastane neye yarar. Cevap Yaz 29 19 Yayından Kaldır
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Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Hastanesi, Tuzla, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti döneminde yapılan tüm hastaneleri saymak isteyen Başkan Yazıcı'ya zaman yetmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti döneminde yapılan tüm hastaneleri saymak isteyen Başkan Yazıcı'ya zaman yetmedi - Son Dakika
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