Başkan Yazıcı'dan Çırağan Caddesi'ndeki 112 çınar ağacını kesen İBB'ye sert tepki - Son Dakika
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Başkan Yazıcı'dan Çırağan Caddesi'ndeki 112 çınar ağacını kesen İBB'ye sert tepki

16.03.2022 16:00
Başkan Yazıcı'dan Çırağan Caddesi'ndeki 112 çınar ağacını kesen İBB'ye sert tepki

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Beşiktaş Çırağan Caddesi üzerinde 112 çınar ağacının İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kesilmesine tepki göstererek, "Ağaç kesiliyor diye Gezi'de memleketi ayağa kaldıran, kamuya zarar verenler; Dolmabahçe'de kesilen ağaçlara neden sessiz.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Beşiktaş Çırağan Caddesi üzerinde 112 çınar ağacının İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kesilmesine tepki göstererek, "Ağaç kesiliyor diye Gezi'de memleketi ayağa kaldıran, kamuya zarar verenler; Dolmabahçe'de kesilen ağaçlara neden sessiz. Talimat mı gelmedi?" dedi.

Sadece İstanbulluların değil, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından İstanbul'a gelen turistlerin de en çok ziyaret ettiği bölgelerin başında gelen ve tarihten günümüze birçok tarihi fotoğrafa ev sahipliği yapan Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde bulunan 112 çınar ağacı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kesildi. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Orman Müdürlüğü'nden habersiz olarak kesilen 112 ağaç için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sert tepki gösterdi. Yazıcı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Mesele ağaç değil. Hiçbir zaman da ağaç olmadı. Ağaç kesiliyor diye Gezi'de memleketi ayağa kaldıran, kamuya zarar verenler; Dolmabahçe'de kesilen ağaçlara neden sessiz? Talimat mı gelmedi? Asırlık çınarları keserek İstanbul'un 'ağaçlı yolunu' çıplak bıraktınız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Başkan Yazıcı'dan Çırağan Caddesi'ndeki 112 çınar ağacını kesen İBB'ye sert tepki

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş, İstanbul, 112, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Yazıcı'dan Çırağan Caddesi'ndeki 112 çınar ağacını kesen İBB'ye sert tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Yazıcı'dan Çırağan Caddesi'ndeki 112 çınar ağacını kesen İBB'ye sert tepki - Son Dakika
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