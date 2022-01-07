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Başkan Yıldırım, "2023 hedeflerimize emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz" - Son Dakika

Başkan Yıldırım, "2023 hedeflerimize emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz"

07.01.2022 10:40
Başkan Yıldırım, "2023 hedeflerimize emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz"

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım Ankara'da, 'Marmara Bölge İl Başkanları Toplantısı' ve 'Daraltılmış İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım Ankara'da, 'Marmara Bölge İl Başkanları Toplantısı' ve 'Daraltılmış İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Toplantı hakkında değerlendirmede bulunan Başkan Yıldırım, "2023 hedeflerimize de aynı doğrultuda ve emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz" ifadelerini vurguladı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak için gittiği Ankara'da 'Marmara Bölge Başkanları' ve 'Daraltılmış İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Gerçekleştirilen toplantılarda il başkanları, illerde yaptıkları parti çalışmaları masaya yatırarak karşılıklı görüş önerilerinde bulundu. Toplantı hakkında değerlendirmede bulunan AK Parti İl Başkanı Yıldırım, "Partimiz aynı aşk, heyecan ve inançla; istikrar ve güvenin adresi olmaya devam ediyor. 2023 hedeflerimize de aynı doğrultuda ve emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Başkan Yıldırım, 2023 hedeflerimize emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz

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Marmara, Bilecik, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Yıldırım, '2023 hedeflerimize emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Yıldırım, "2023 hedeflerimize emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz" - Son Dakika
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