Başkan Zolan hemşehrilerini Cumhurbaşkanının katılacağı mitinge davet etti

Politika

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tüm Denizlilileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Şubat 2024 Perşembe günü saat 13.00'de Özay Gönlüm Meydanı'nda katılacağı mitinge davet etti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Şubat 2024 Perşembe günü Denizli'yi bir kez daha ziyaret edeceğini söyledi. Bugüne kadar onlarca kez Denizli'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yıl şehri 2 kez ziyaret ettiğine dikkati çeken Başkan Osman Zolan, "Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 22 Şubat 2024 Perşembe günü saat 13.00'de Özay Gönlüm Meydanı'nda hemşehrilerimizle kucaklaşacak. Her geldiğinde büyük kazanımlar sağlayan Denizlimiz bir kez daha Cumhurbaşkanı ile buluşmanın gururu ve mutluluğunu yaşayacak" diye konuştu.

"Coşku ve güzelliği birlikte yaşayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli'yi çok sevdiğini vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Denizlimiz bugün Türkiye'de parmakla gösterilen bir şehir olduysa bundan en büyük pay Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği destek, güven ve çizdiği yol haritasıdır. Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da başlattığı gerçek belediyecilik anlayışını benimseyerek Denizlimizde de taş üstüne taş koyduk, hizmet destanları yazdık. Hemşehrilerimizin desteği ve duasıyla inşallah yazmaya da devam edeceğiz. Bu mutlu günümüzde hep beraber olmayı diliyor, tüm vatandaşlarımızı heyecanımızı paylaşmak için 29 Ekim Bulvarı Özay Gönlüm Meydanı'na bekliyorum. İnşallah Cumhurbaşkanımızın Denizlimizi bir kez daha ziyaret etmesinin coşkusunu, güzelliğini birlikte yaşayacağız " dedi. - DENİZLİ