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Başkan Zolan ilçe ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

Başkan Zolan ilçe ziyaretlerini sürdürüyor

01.10.2021 10:56
Başkan Zolan ilçe ziyaretlerini sürdürüyor, System.String[]

İlçe programları kapsamında Güney ilçesini ziyaret ederek hemşehrileriyle kucaklaşan Başkan Zolan, Güney'in her geçen gün daha da geliştiğini vurgulayarak, "Güney'de hizmet destanları yazmaya devam ediyoruz" dedi.

İlçe programları kapsamında Güney ilçesini ziyaret ederek hemşehrileriyle kucaklaşan Başkan Zolan, Güney'in her geçen gün daha da geliştiğini vurgulayarak, "Güney'de hizmet destanları yazmaya devam ediyoruz" dedi.

İlçe ziyaretlerini sürdüren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan bir dizi ziyaret ve program için Güney ilçesine gitti. Başkan Osman Zolan ziyaret kapsamında ilk olarak Güney Belediyesine konuk oldu. Denizli'nin büyükşehir statüsü kazanmasıyla birlikte Güney ilçesinde uzun yıllardır bekleyen kadim sorunlara el attıklarını vurgulayan Başkan Osman Zolan, "2014 yılından itibaren Güneyimizin sorunlarını ilçe belediyemiz ve Büyükşehir Belediyemizle el ele vererek ortadan kaldırmaya gayret ettik" dedi.

"Güneyimize hizmet etmekten mutluluk duyuyorum"

Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Çok şükür, altyapısıyla, üst yapısıyla, yollarıyla, parklarıyla, restore edilen binalarıyla birçok güzelliği ortaya çıkardık. Hizmet destanları yazmaya devam ediyoruz. Güney ilçemizin başta Güney Şelalesi olmak üzere kendine ait birçok güzellikleri var. Kaliteli üzüm üretimi, son zamanlarda revaçta olan kekik üretimi başarıyla devam ediyor. Güneyimiz tarımı, kültürü, ekonomisi kısacası her yönüyle güzelleşiyor, gelişiyor" dedi.

Kilit parke taşı döşedi, vatandaşlarla sohbet etti

Başkan Zolan daha sonra meclis üyelerinin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı yaptı. Esnafı da ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Başkan Zolan, bir süre vatandaşlarla sohbet edip, dertlerini dinledi, ilçedeki oda başkanlarıyla bir araya geldi. Yeni Mahallede Denizli Büyükşehir Belediyesinin döşediği kilit parke taşı çalışmalarını inceleyen Başkan Zolan, burada işçilerle birlikte bir süre kilit parke taşı döşedi. Başkan Zolan, program kapsamında AK Parti Güney İlçe Teşkilatı ile de bir araya gelerek ana kademe, kadın, gençlik kolları yönetimleri ve mahalle başkanlarıyla buluştu. MHP Güney İlçe Başkanı Hakan Ertekin ve yönetim kurulu üyelerini de ziyaret eden Başkan Zolan, mahalle muhtarlarının istek ve önerilerini dinledi. Başkan Zolan ayrıca ilçede görev yapan Büyükşehir Belediye personeli ile bir araya geldi. - DENİZLİ

Başkan Zolan ilçe ziyaretlerini sürdürüyor
Başkan Zolan ilçe ziyaretlerini sürdürüyor
Başkan Zolan ilçe ziyaretlerini sürdürüyor
Başkan Zolan ilçe ziyaretlerini sürdürüyor

Osman Zolan, Hisarcık, Denizli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Zolan ilçe ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Zolan ilçe ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika
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