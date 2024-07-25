Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı Bartın\'da Yapıldı

Politika

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2024 yılı Temmuz Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Bartın'da yapıldı.

Toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanı Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Yönetim Kurulu Üyeleri Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Zonguldak İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, Bartın İl Genel Meclisi Başkanı Turhan Kalaycı, Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen, Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, Bartın TSO Başkanı Halil Balık, Karabük TSO Başkanı Fatih Çapraz, Ajans Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu ve Ajans personeli katıldı.

Toplantı, Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Karabük Valisi Mustafa Yavuz'un gündem ile ilgili bilgilendirme yapması ile başladı. Ardından Ajans Genel Sekreteri Lutfi Altunsu tarafından önceki dönemlerde yapılan çalışmalar, devam eden projeler ve faaliyetler ve gelecek aylarda planlanan çalışmalara ilişkin sunum ile devam etti. Sunumda devam eden SOGEP ve BAKAP Programları ve yeni bir program olan SOGEP Anadoludakiler programı hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantı gündem maddeleri arasında yer alan 2024 Çalışma Programı ve bütçe revizyonu ile 2025 yılı Çalışma Programı ve bütçe hazırlıklarının görüşülmesi ile son buldu. Yönetim Kurulu üyeleri toplantısı sonunda emekliliğe ayrılan Ajans Genel Sekreteri Lutfi Altunsu'ya hayırlı olsun dileklerini ilettiler. - BARTIN