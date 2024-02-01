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Battal İlgezdi isyan bayrağı açtı! İYİ Parti'nin engellenen afişlerini billboardlarda yayınladı - Son Dakika
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Politika

Battal İlgezdi isyan bayrağı açtı! İYİ Parti'nin engellenen afişlerini billboardlarda yayınladı

Battal İlgezdi isyan bayrağı açtı! İYİ Parti\'nin engellenen afişlerini billboardlarda yayınladı

CHP'nin aday göstermediği Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İYİ Parti'nin CHP'yi "teröre alan açmakla" suçladığı afişleri ilçedeki billboardlarda yayınladı.

01.02.2024 07:39  Güncelleme: 07:43
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15 yıldır başkanlık yapan ve Ataşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmeyen Battal İlgezdi partisi CHP'den istifa etmişti. İlgezdi "CHP'de hiçbir dönemde böyle bir kıyım yapılmadı" diyerek CHP'de Kürt ve Alevi tasfiyesi yapıldığını ifade etmişti.

İSYAN BAYRAĞI AÇIP AFİŞLERE İZİN VERDİ

Aday yapılmadığı için isyan bayrağı açan İlgezdi, İYİ Parti'nin CHP'yi "teröre alan açmakla" suçladığı afişleri ilçedeki billboardlarda yayınlamasına izin verdi.

Battal İlgezdi isyan bayrağı açtı! İYİ Parti'nin engellenen afişlerini billboardlarda yayınladı

AKŞENER: BEŞTEPE DEĞİL, SARAÇHANE TARAFINDAN ENGELLENİYORUZ

Meral Akşener İYİ Parti'nin TBMM Grup Toplantısında CHP tarafından İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçim pankartlarının engellemesine, "Beştepe değil, Saraçhane tarafından engelleniyoruz" ifadelerini kullanarak billboardlarda kendilerine sansür uygulandığını dile getirmişti.

"BU ENGELİ ÇIKARTAN İKTİDAR DEĞİL, ANA MUHALEFET"

Akşener, "Bugün de birileri istiyor ki; billboardsız seçim kampanyası yapalım ama bu defa, öncekilerden farklı ve ilginç olarak; önümüze bu engeli çıkartan iktidar değil, ana muhalefet. Bizi sansürlemek isteyen; saray değil belediye. Bizi engellemeye çalışan; Beştepe değil, Saraçhane!" ifadelerini kullanmıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sezgin Avcı: İş değiştirir gibi sektör geniş sorun yok oradan oraya 24 1 Yanıtla
  • Serkan Basar: demekki mama daha fazla 16 8 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Beylik bitince soytarılık başlarmış. 16 2 Yanıtla

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Son Dakika Politika Battal İlgezdi isyan bayrağı açtı! İYİ Parti'nin engellenen afişlerini billboardlarda yayınladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Battal İlgezdi isyan bayrağı açtı! İYİ Parti'nin engellenen afişlerini billboardlarda yayınladı - Son Dakika
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