Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ve Osman Güder Personellerle İftar Programında Buluştu

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ve görevi devreden Osman Güder Battalgazi Belediyesi personelleriyle birlik ve beraberlik iftarında bir araya geldi.
31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında göreve başlayan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın personellerle iftar programında bir araya geldi. İftar programına görevi Başkan Taşkın'a devreden Osman Güder ve AK Parti İlçe Başkanı Basri Kahveci katıldı.
Tüm belediye personellerinin katılımıyla gerçekleşen iftar programında konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Bu güzel organizasyonda bizleri bir araya getiren Osman başkanıma ve ekibine bugüne kadar yapmış oldukları büyük fedakarlık ve hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Onunla beraber yol arkadaşlarına, mesai arkadaşlarına, sizlere teşekkür ederim. Rabbim bizlere de inşallah böyle güzel bir iftarda ayrılmayı nasip etsin. Gönül huzuruyla görevi teslim etmek en büyük bahtiyarlık. Osman başkanım çok zor bir dönemde başkanlık yaptı. Maalesef pandemi, Elazığ depremi, büyük tufan derken bu beş seneye birçok olay sığdı. Bütün bu doğal afetlere rağmen çok güzel hizmetleri oldu. Bu bir hizmet, bayrak yarışı. Bizler de aldığımız bu bayrağı daha ileri bir seviyeye taşımak için büyük bir gayretin içerisinde olacağız. Amacımız halka hizmettir. Biz insanların en hayırlısının insanlara faydalı olduğuna inanıyorum. Bizler hep birlikte şehrimize, ilçemize hizmet edeceğiz. Gözleri kapalı, adaletçe, nezaketçe hizmet edeceğiz. Hizmet etmek bizim için bir lütuf ve ikram değil, hemşehrilerimize bir borçtur. Borcumuzu nezaketle yerine getireceğiz. Tasarruflu davranacağız, disiplinli davranacağız. Disiplin ve tasarruf, nezaket ve adalet bizim belediyedeki vazgeçilmez ilkelerimiz olacak. Birlikte çalışarak Gerçek Belediyecilik, gönül belediyeciliği mührünü Battalgazi'ye hep birlikte vuracağız" dedi.
Güder: "Başkanımızın Yanında Hizmet Etmeye Devam Edeceğiz"
Battalgazi'nin bölgesinde yaşanabilir bir ilçe olabilmesi için tüm personelin elinden gelen çabayı sarf ettiğini ifade eden Osman Güder, "Bugün Battalgazi'ye katmış olduğumuz katma değerin esas mimarı sizlersiniz. İnşallah bundan sonraki süreçte de elinizden gelen gayreti sarf edeceksiniz. Bayram başkanımla Yeşilyurt İlçe Başkanı olduğu süreçte belli bir süre beraber çalıştık. ve bugüne kısmet ki beraber tekrar çalışmayı Yüce Rabbim nasip etti. 2019'dan sonra Battalgazi'ye sizlerin yapmış olduğu hizmetler neticesinde Battalgazi'nin azalan nüfusu artmış oldu. Battalgazi Malatya'nın kalbi. Bundan sonra sizler sahip çıkacaksınız. Battalgazi'yi herkesin tercih ettiği bir ilçe haline hep beraber getireceğiz. Belediye başkanlığı görevimiz sona erdi. Ama biz yine başkanımızın yanında, partimizin emrinde bir nefer olarak Battalgazi'mize, Malatya'mıza hizmet etmek için elimizden gelen gayreti, çabayı sarf edeceğiz. Bayram başkanım Battalgazi'yi gerçekten sevk ve idare edebilecek, yaşanabilir ilçeler arasına koyabilecek kapasitesi, yeteneği ve her yönüyle donanımı olan bir kardeşimiz. Bundan sonra kolaylıklar diliyorum. Hakkınızı helal edin. Sizlere olan hakkım varsa helal ediyorum" diye konuştu.
AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ise, "Bu bir bayrak yarışı. Uzun bir seçim maratonu geçirdik. Bayram Taşkın Battalgazi'mizin Malatya'nın destekleriyle yeni belediye başkanımız oldu. 2019'dan beri Battalgazi'mizi marka ilçe yapma noktasında gayret gösteren değerli Osman başkanıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bayram başkanımızın Battalgazi'ye yakışır şekilde sizlerle birlikte bayrağı daha yukarı taşıma noktasında gayret ve çaba sarf edeceğine hiçbir şüphemiz yok. Teşkilat olarak bizler de 7/24 yanlarında olup Battalgazi'yi yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için çaba sarf edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MALATYA
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