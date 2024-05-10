Battalgazi Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda Etkinlikler Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Battalgazi Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda Etkinlikler Düzenlendi

Battalgazi Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı\'nda Etkinlikler Düzenlendi

Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Karayolu Trafik Haftası kapsamında Battalgazi Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda öğrencilere yönelik bilgilendirici etkinlikler düzenlendi. Öğrenciler trafik kurallarını simgeleyen figürlerle etkinlikler gerçekleştirdi ve trafik bilincini artırdı.

10.05.2024 15:26  Güncelleme: 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Karayolu Trafik Haftası kapsamında Battalgazi Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda öğrencilere yönelik bilgilendirici etkinlikler düzenlendi.

Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde çocuklarda trafik bilincinin oluşturulması amacıyla Battalgazi Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda etkinlikler düzenlendi. Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Şube ekiplerinin katılımıyla gerçekleşen programda Gazi ve Fırat İlköğretim Okulu öğrencileri, trafik kurallarını simgeleyen figürlerle etkinlikler gerçekleştirdi. Dans, şiir, koro ve resim sergisinin büyük beğeni topladığı programda öğrenciler akülü araçların direksiyonlarına geçerek renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Trafik parkında düzenlenen etkinlikler ile unutulmaz bir gün geçiren öğrenciler eğlenerek trafik kurallarına uymanın önemini öğrendi. Düzenledikleri gösterilerin ardından konuşan öğrencilerden Gazi İlköğretim Okulu Öğrencisi Muhammed İshak Bülbüloğlu, "Sürücülerin kırmızı ışıklarda durmalarını ve yayaların dikkatli bir şekilde geçmeleri gerekiyor. Yaptığımız etkinlik çok güzeldi. Bunu düzenleyen belediye başkanımıza, yardımcı olan bütün arkadaşlarıma, bütün büyüklerime teşekkür ediyorum" dedi.

İbrahim Çağrı Gürbüz, "Gazi İlkokulu olarak Trafik Haftası ile ilgili etkinlikler düzenledik. Çok mutluyuz, eğlendik. Bütün araba kullananların trafik kurallarına uymalarını diliyorum" şeklinde konuştu.

İlker Sefa Mostur ise, "Bugün birlikte çok eğlendik. Arabalara bindik. Gösteri hazırlamıştık. Bize hediyeler verdiler" ifadelerini kullandı. Asrın Efe Karadoğan ise, "Resimlerimiz sergilendi. Arkadaşlarımla beraber gösteri yaptık. Bunu gerçekleştirenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Trafik Haftası, Battalgazi, trafik, Çocuk, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Battalgazi Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda Etkinlikler Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli’ye de aynı tarifeyi uyguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli'ye de aynı tarifeyi uyguladı
15:37 Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bırakarak sokağa indi Katledilen müdür için ses yükselttiler Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bırakarak sokağa indi! Katledilen müdür için ses yükselttiler
15:34 Bakan Tekin: Öğretmene şiddete yasal düzenleme haftaya Meclis’e gelir, Haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz Bakan Tekin: Öğretmene şiddete yasal düzenleme haftaya Meclis'e gelir, Haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz
15:18 Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey’e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey'e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız
14:57 Beştepe’de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi İşte masadaki konular… Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi! İşte masadaki konular…
16:03 Eurovision 2024’te Yunan şarkıcı Marina Satti’den İsrailli Eden Golan’a protesto Eurovision 2024'te Yunan şarkıcı Marina Satti'den İsrailli Eden Golan'a protesto
15:51 Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti! Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı
15:47 Fenerbahçe’nin süper yıldızı Batshuayi bedavaya elden kaçıyor Fenerbahçe'nin süper yıldızı Batshuayi bedavaya elden kaçıyor
15:37 Almanya’daki aktivistler, zorla Tesla fabrikasına girmeye çalıştı Almanya'daki aktivistler, zorla Tesla fabrikasına girmeye çalıştı
14:03 36. tura gidiliyor Yılan hikayesine dönen Yargıtay başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi 36. tura gidiliyor! Yılan hikayesine dönen Yargıtay başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi
13:57 Beyoğlu Belediye Başkanı Güney: Şu kitapçığın tanesini 2 bin TL’ye yaptırmışlar, en pahalı yere sordum 500 lira Beyoğlu Belediye Başkanı Güney: Şu kitapçığın tanesini 2 bin TL'ye yaptırmışlar, en pahalı yere sordum 500 lira
13:37 Gölcük Tabiat Parkı’nın işletmesi belediyeden alındı Karar Tanju Özcan’ı küplere bindirdi Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmesi belediyeden alındı! Karar Tanju Özcan'ı küplere bindirdi
13:05 CHP’li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması Hakaretler havada uçuştu CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 16:27:49. #1.11#
SON DAKİKA: Battalgazi Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda Etkinlikler Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement