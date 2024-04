Battalgazi Belediyesi Yol ve Kaldırım Çalışmalarına Hız Verdi

Politika

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde yol ve kaldırım çalışmalarına hız verdi. Ekipler, 8 mahallede kaldırım ve yol çalışması gerçekleştirdi. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, ihtiyaç duyulan her noktada çalışmalar yapılacağını ifade etti.

İlçenin her köşesinde ulaşımın rahat ve güvenli olarak sağlanabilmesi ve vatandaşların taleplerinin çözüme kavuşması amacıyla Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ın verdiği talimatlar doğrultusunda son bir haftada çalışmalarına hız veren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Orduzu, Gülümuşağı, Toygar ve Alacakapı Mahalleleri'nde toplamda 5 kilometre stabilize yol serim; Yıldıztepe, Alacakapı, Toygar ve Battalgazi Mahalleleri'nde asfalt yama; Alacakapı, Hanımınçiftliği ve Zafer Mahalleleri'nde ise kilit parke taşı tamirat ve döşeme çalışmaları gerçekleştirdi; iki çalışma toplamda 3 bin metrekarelik alanda yapıldı.

Başkan Taşkın: "İhtiyaç Neredeyse Ekiplerimiz Orada"

Battalgazi'nin her sokağı, her caddesi için durmadan çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Belediye olarak ilçemizin her noktasında vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek ve onların refahını artırmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Battalgazi'mizin çeşitli noktalarında hızlı ve etkili bir şekilde yol bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdik. Ekiplerimiz Orduzu, Gülümuşağı, Toygar ve Alacakapı Mahalleleri'nde stabilize yol serim; Yıldıztepe, Alacakapı, Toygar ve Battalgazi Mahalleleri'nde asfalt yama; Alacakapı, Hanımınçiftliği ve Zafer Mahalleleri'nde kilit parke taşı tamirat ve döşeme çalışmaları gerçekleştirdi. İlçemiz genelinde 40 cadde ve sokakta çalışmayı yaparak vatandaşımızın hizmetine sunduk. Yapılan çalışmalar ile birlikte, vatandaşlarımızın sokaklarında, caddelerinde daha konforlu bir ulaşım deneyimi yaşamasını sağlıyoruz. Her alanda ihtiyaç neredeyse ekiplerimiz orada çalışıyor. Mahallelerimizde çalışmalarımızı gerçekleştirirken vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alarak mağduriyetlerini gidermeyi hedefliyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak, ilçemizin her bir köşesinde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için; memnuniyeti ve konforu için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MALATYA