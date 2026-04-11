Battalgazi\'de yerel yönetimler gündemli danışma meclisi toplantısı yapıldı

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda Battalgazi ve Malatya genelinde yürütülen belediye hizmetleri değerlendirildi. Toplantıya Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile teşkilat mensupları katıldı. Toplantıda deprem sonrası yeniden yapılanma süreci, sosyal belediyecilik uygulamaları, altyapı yatırımları ve ilçede devam eden projeler gündeme geldi. Belediye başkanları, yürütülen çalışmaların son durumu ve hedeflenen yatırımlarla ilgili partililere bilgi verdi.

"Battalgazi'de hizmet ve yatırımlar sürüyor"

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, konuşmasında hem fiziki yatırımların hem de sosyal belediyecilik uygulamalarının birlikte sürdürüldüğünü belirterek, vatandaşların günlük yaşamına dokunan hizmetlere öncelik verdiklerini ifade etti. Taşkın, mahallelerde sosyal altyapıyı güçlendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında taziye evleri, semt konakları ve kültür merkezleri üzerinde durduklarını belirterek, "Göreve geleli 25 ayı geride bıraktık. Bizden önce görev yapan arkadaşlarımızdan devraldığımız hizmet bayrağını daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. İlk taziye evimizi Hasırcılar Mahallemizde hizmete sunduk. Şu anda iki taziye evimiz tamamlandı, birinin yapımı sürüyor. Amacımız yalnızca taziye evleri yapmak değil; mahallelerimizde semt konakları, kültür evleri ve sosyal alanlar oluşturarak güçlü bir sosyal altyapı kurmak" dedi.

Taşkın, hayvan barınağı, güneş enerji santrali, kilit taşı üretim tesisi, Gelinciktepe Kadın Yaşam Merkezi, Çarşıbaşı Alanı, Kırkgöz Sahil Parkı, Afet ve İnsani Yardım Lojistik Deposu, süt toplama merkezi, aşevi, millet bahçesi ve Akpınar Çarşı Merkezi'nde yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verdi. İlçede hem sosyal destek odaklı hem de altyapı ve üstyapıya yönelik yatırımların sürdüğünü belirten Taşkın, belediyenin farklı alanlarda vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek projeleri hayata geçirmeye devam ettiğini söyledi. Taşkın, "Belediye olarak vatandaşlarımızın hayatına dokunan her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"AK Parti belediyeciliğinin temeli hizmettir"

AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan da, belediye başkanlarının sahada yürüttüğü hizmetlere değindi. Yapılan çalışmaların teşkilat açısından önemli olduğunu ifade eden Bakan, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e teşekkür etti. Bakan, "Belediye başkanlarımız hizmetleriyle konuşuyor. Bugün burada yapılan çalışmaları dinliyoruz. Anlatılanların dışında da birçok hizmetin olduğunu biliyoruz. Bu vesileyle her iki başkanımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Ramazan ayı boyunca teşkilat mensuplarının da sahada yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirten Bakan, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

"Sadece bugünü değil, geleceğin Malatya'sını inşa ediyoruz"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise, konuşmasında deprem sonrası yeniden yapılanma sürecine ve şehir genelinde sürdürülen planlama çalışmalarına değindi. Çalışmaların yalnızca mevcut ihtiyaçlara değil, geleceğe dönük şehir vizyonuna da cevap verdiğini belirten Er, Malatya'nın yeniden ayağa kaldırılması için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. Er, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bizler belediyecilik anlayışımızı 1994 ruhundan, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hizmet ve gönül belediyeciliği anlayışından alıyoruz. Tüm çalışmalarımızı bu anlayış doğrultusunda sürdürüyoruz. Malatya, 6 Şubat depremlerinde büyük bir yıkım yaşadı. Ancak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlıklarımızın sahadaki çalışmaları ve yerelde oluşturulan güçlü koordinasyonla şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için yoğun bir gayret ortaya koyuyoruz. Biz sadece depremin yaralarını sarmıyoruz; aynı zamanda geleceğin Malatya'sını da inşa ediyoruz. Daha yaşanabilir, daha dirençli ve daha gelişmiş bir şehir hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Emlak Konut ve TOKİ'nin yürüttüğü projelerle birlikte, şehrin geleceğine yönelik önemli adımlar atıyoruz. Örneğin Fuzuli Caddesi'nde yaptığımız düzenlemeyle yolu 2 gidiş, 2 geliş olacak şekilde yeniden planladık ve Güney Kuşak Yolu'na entegre ettik. Kernek bölgesinde de mevcut alanı genişleterek 5 dönümlük alanı 35 dönüme çıkarıyoruz ve işlevsel bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca teleferik projesiyle de şehre yeni bir vizyon kazandırmayı hedefliyoruz. Biz günü değil, geleceğin Malatya'sını planlıyoruz."

"Hep birlikte aynı hedef doğrultusunda çalışıyoruz"

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci de konuşmasında teşkilat çalışmaları ve yerel yönetimlerle kurulan koordinasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Teşkilatın sahadaki çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Kahveci, belediye başkanlarının ortaya koyduğu gayreti teşkilat olarak desteklediklerini söyledi. Kahveci, vatandaşlardan gelen taleplerin ilgili birimlere iletildiğini, mahalle teşkilatlanmalarında büyük ölçüde tamamlanma sağlandığını ifade ederek, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti. - MALATYA