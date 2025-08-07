Baybatur Demirci\'de Ziyaretler Gerçekleştirdi

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Demirci ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Baybatur, ilk olarak Belediye Başkanı Erkan Kara ve AK Parti İlçe Başkanı Nurullah Akgün ile Salihli kara yolu, Demirci 2. Etap TOKİ konutları, Demirci Bilim Merkezi ve Dr. Mehmet Akarsu Mahallesi'ndeki spor tesisi inşaat alanlarında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Ardından Belediye Başkanı Kara'yı makamında ziyaret eden Baybatur, yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Baybatur öğretmenevinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi, taleplerini dinledi.