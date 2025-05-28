Bayburt\'un 2 ilçesinin de kaymakamı değişti

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesinin Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından Bayburt'un Demirözü ve Aydıntepe ilçelerine yeni kaymakam atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname ile Demirözü'ne ve Aydıntepe'ye yeni atamalar yapıldı. Demirözü'nün yeni kaymakamı Ayfon İscehisar ilçesi kaymakamı Özlem Kılıçtürk, Aydıntepe'nin yeni kaymakamı Nevşehir Hacıbektaş Kaymakamı Abdulkadir Nar oldu.

Öte yandan, Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin Bingöl Vali Yardımcılığına, Aydıntepe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün ise Batman Kozluk Kaymakamlığına atandı. - BAYBURT