Bayburt Yöneticileri Ankara'da Milli Savunma Bakanı ve Ankara Valisi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Bayburt Yöneticileri Ankara'da Milli Savunma Bakanı ve Ankara Valisi'ni ziyaret etti

Bayburt Yöneticileri Ankara\'da Milli Savunma Bakanı ve Ankara Valisi\'ni ziyaret etti

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve diğer yöneticiler, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Ankara Valisi Vasip Şahin'e ziyarette bulunarak, Bayburt ile ilgili projeler ve hizmetler hakkında istişarelerde bulundu.

03.05.2024 15:58  Güncelleme: 16:08
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Bayburt'un yöneticileri Ankara'da, Bayburtlu hemşehrileri Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Ankara Valisi Vasip Şahin'e ziyarette bulundular.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Genel Meclis Başkanı Hüseyin Şahin, AK Parti İl Başkanı Turgut Çalışkan, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer ile birlikte Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Ankara Valisi Vasip Şahin'e ziyarette bulunarak, Bayburt ile ilgili yapılacak projeler ve hizmetler hakkında istişarelerde bulundular.

Bayburt heyeti misafirperverliklerinden dolayı Milli Savunma Bakanı Güler ve Ankara Valisi Şahin'e teşekkür ettiler. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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