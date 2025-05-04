Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: "Bir kez daha ilan ediyoruz; bizler asla durmayacağız" - Son Dakika
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Politika

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: "Bir kez daha ilan ediyoruz; bizler asla durmayacağız"

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST KKTC 2025'in kapanış töreninde kendilerine "yapamazsınız" diyenlerin olduğunu belirterek, "Bu yol kolay değil. Engeller olacak.

04.05.2025 14:58
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Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST KKTC 2025'in kapanış töreninde kendilerine "yapamazsınız" diyenlerin olduğunu belirterek, "Bu yol kolay değil. Engeller olacak. Önünüze takozlar koyulacak, ama emin olun sizi onlar da durduramayacak. Bir kez daha ilan ediyoruz; bizler asla durmayacağız. Gökyüzünü vatan bilenlerle birlikte daha da yükseğe, daha da ileriye gideceğiz" dedi.

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST KKTC 2025'in kapanış töreninde konuşma yaptı. Bayraktar, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir TEKNOFEST'i daha heyecanla, coşkuyla tamamlıyoruz. Lefkoşa'nın tarih kokan sokaklarından, Güzelyurt'un bereketli topraklarına, bu meydanda umutlarımız bir kez daha yeşerdi. Bu vesileyle tam bağımsız bir vatan için mücadele eden Türk Mukavemet Teşkilatı'nın yiğitlerini, tüm şehit ve gazilerimizi hayırla yad ediyorum. Onların en zor şartlarda gösterdiği mücadele azmi, köklerden göklere uzanan serüvenimizde bizlere ilham kaynağı oldu. Bizleri burada buluşturan sadece teknoloji değil, tarihimizin ve kardeşliğimizin bize yüklediği bu sorumluluktur" dedi.

"Gökyüzünü vatan bilenlerle birlikte daha da yükseğe, daha da ileriye gideceğiz"

TEKNOFEST için yola çıkarken bir hayallerinin olduğuna vurgu yapan Bayraktar, "Bu toprakların çocukları, bir gün kendi uçağını, uydusunu, yapay zeka teknolojisini geliştirsin diye yola çıktık. Bugün TEKNOFEST'lerde, genç kardeşlerim, roketlerini, insansız hava araçlarını, yazılımlarını yarıştırıyor. 47 bin gencimizin teknoloji yarışmalarına başvurduğu bu festival, Kıbrıs Türk'ünün inancının ve tutkusunun en güçlü nişanesidir! Ödüllerine kavuşan tüm şampiyonlarımızı yürekten tebrik ediyorum" diye konuştu.

Bu yola çıkarken kendilerine "yapamazsınız" diyenlerin olduğunu belirten Bayraktar, "İthal edelim, siz uğraşmayın diyerek karşımıza dikilenler oldu. Ama sizler, TEKNOFEST kuşağı onları haksız çıkarttınız. Bu yol kolay değil. Engeller olacak. Önünüze takozlar koyulacak, ama emin olun sizi onlar da durduramayacak. Bir kez daha ilan ediyoruz; bizler asla durmayacağız. Gökyüzünü vatan bilenlerle birlikte daha da yükseğe, daha da ileriye gideceğiz" ifadelerini kullandı.

"TEKNOFEST, köklerinden aldığı güçle göklere uzanan bir çınarın, Milli Teknoloji Hamlesi'nin meydanıdır"

TEKNOFEST'in yalnızca bir teknoloji yarışması, bir festival olmadığını söyleyen Selçuk Bayraktar, "TEKNOFEST, bir milletin uyanış hikayesidir! TEKNOFEST, geleceğe umutla bakan, kendine güvenen bir neslin inşa edildiği yerdir. TEKNOFEST, köklerinden aldığı güçle göklere uzanan bir çınarın, Milli Teknoloji Hamlesi'nin meydanıdır. Milli Teknoloji Hamlesi; sadece bir memleketin değil, tüm bir medeniyetin yeniden ayağa kalkma mücadelesidir. Bu muhteşem organizasyonun hayata geçmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

KKTC halkına teşekkür eden Bayraktar, "KKTC, kardeş vatan, bu güzel ada, bu güzel insanlar; bize gönül kapılarını sonuna kadar açtınız. TEKNOFEST'i öyle bir kucakladınız, öyle bir bağrınıza bastınız ki gösterdiğiniz kardeşlik için sizlere tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Başta TEKNOFEST kuşağının en büyük destekçisi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, TEKNOFEST KKTC'yi himaye eden Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar'a, gece gündüz demeden çalışan T3 Vakfı'ndaki fedakar ekip arkadaşlarıma, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, bizlere destek veren tüm paydaş kurumlarımıza, bizi kardeş vatanda en güzel şekilde ağırlayan KKTC'nin emniyetinden sağlık birimlerine kadar her bir kurumuna, ve tabii ki TEKNOFEST'in isimsiz kahramanları olan gönüllü kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Hassaten, yağmur, çamur demeden bu meydanı dolduran, heyecanımıza ortak olan, dualarını eksik etmeyen aziz Kıbrıs Türk halkına, Türkiye'den ve dünyanın her bir köşesinden gelen kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Bu heyecanın, bu birlik ruhunun yeni rotası İstanbul"

TEKNOFEST yolculuğunun hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Bayraktar, "Bu heyecanın, bu birlik ruhunun, yeni rotası İstanbul! Eylül ayında, dünyanın gözbebeği İstanbul'da, TEKNOFEST coşkusuyla yeniden buluşacağız! Kıbrıs'tan aldığımız güçle, İstanbul'da yeni rekorlara imza atacağız. Şimdiden hepinizi, tüm Türkiye'yi, tüm dünyayı TEKNOFEST İstanbul'a davet ediyorum" diye konuştu.

Gençlere seslenen Bayraktar, "Hayallerinizin peşinden koşmaktan asla vazgeçmeyin. Merak edin, sorgulayın, araştırın, üretmekten geri durmayın. Birbirinize destek olun, birlikte çalışın. Çünkü birlikte daha güçlüyüz. Gelin, eleştirilerinizle, farklı fikirlerinizle gelin. Yüreğinizdeki vatan sevgisiyle gelin. Gelin, bu büyük teknoloji hareketine omuz verin. Gelin, daha güçlü, daha müreffeh, daha adil bir dünyayı hep birlikte inşa edelim. Gelecek sizin parlak zihinlerinizde, gelecek sizin tükenmeyen enerjinizde, gelecek sizin sarsılmaz inancınızda. Genç kardeşlerim gelecek sizlersiniz, siz geleceksiniz" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: 'Bir kez daha ilan ediyoruz; bizler asla durmayacağız' - Son Dakika

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