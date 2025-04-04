Bayraktar, Aliyev ile Görüşme Realize Etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Güney Gaz Koridoru 11. Danışma Kurulu ve Yeşil Enerji Danışma Konseyi 3. Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bakü'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Bayraktar, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmede bölgesel, ekonomik ve iki ülke arasındaki iş birliği konuları ele alındı. - BAKÜ