Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın Göreve Başladı

Rekor oyla Battalgazi Belediye Başkanı seçilen Bayram Taşkın mazbatasını alarak görevine resmen başladı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti'den Battalgazi Belediye Başkanı seçilen Bayram Taşkın görevine resmen başladı. Malatya Adliyesi'nde düzenlenen programda mazbatasını alan Başkan Taşkın, "Bizlere bu gururu yaşatan tüm Battalgazili hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Mazbata töreni sonrasında açıklama yapan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Öncelikle 31 Mart Yerel Seçimlerinde bizleri sandıktan zaferle çıkaran, bizlere bu gururu yaşatan tüm Battalgazili hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyelerine bağlı merkez ilçeler arasında partimiz adına en yüksek oy alarak ülkemizde birinci sırada yer aldık. Bu büyük başarıyı hemşehrilerimizin teveccühüne, sevgisine borçluyuz. Bayrak yarışında görevi devraldık. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yolundan giderek Gerçek Belediyeciliği, Gönül Belediyeciliği vizyonunu değerli Battalgazililerle buluşturmaya devam edecek; canla başla çalışarak Türkiye Yüzyılı'nda Battalgazi'mizi parlayan bir yıldız haline getireceğiz. Siyasetimiz bu sorumluluğun bilincinde olarak kesintisiz hizmet dönemine son hızla devam edecektir. Bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen, her zaman yanımızda olan Battalgazili hemşehrilerimize layık olabilmek için durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Hizmetlerimize en kısa zamanda başlayıp bu hizmetleri beş yılda Battalgazi'mize kazandırmak istiyoruz. Malatya'da seçimi kazanarak görevine başlayan belediye başkanlarımızı tebrik ediyorum; her birine çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.
Yüzde 55,86 ile AK Parti'den büyükşehir belediyelerine bağlı merkez ilçeler arasında en yüksek oyu alarak Battalgazi Belediye Başkanı seçilen Bayram Taşkın, 1974 yılında Malatya'nın Battalgazi ilçesinde doğdu. İlköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimini Malatya'da tamamlayan Taşkın, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1997 yılında mezun oldu. 1998 yılında stajını tamamlayıp Malatya Barosu bünyesinde 25 yılı aşkındır serbest avukatlık yapan Taşkın, 2010-2012 yılları arasında Malatya Barosu Başkanvekilliği görevini üstlendi. Uzun yıllar siyasette aktif rol üstlenen ve 2013-2014 yılları arasında AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanlığı da yapan Bayram Taşkın evli ve 3 çocuk babası. - MALATYA
Son Dakika › Politika › Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın Göreve Başladı - Son Dakika
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