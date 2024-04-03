Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın Göreve Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın Göreve Başladı

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın Göreve Başladı

AK Parti'den seçilen Bayram Taşkın, mazbatasını alarak görevine resmen başladı. Taşkın, Battalgazililere teşekkür ederek hizmet dönemine başlayacaklarını belirtti. Yüzde 55,86 oy alarak en yüksek oyu elde eden Taşkın, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde doğdu ve uzun yıllar avukatlık yaptı.

03.04.2024 14:48  Güncelleme: 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rekor oyla Battalgazi Belediye Başkanı seçilen Bayram Taşkın mazbatasını alarak görevine resmen başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti'den Battalgazi Belediye Başkanı seçilen Bayram Taşkın görevine resmen başladı. Malatya Adliyesi'nde düzenlenen programda mazbatasını alan Başkan Taşkın, "Bizlere bu gururu yaşatan tüm Battalgazili hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mazbata töreni sonrasında açıklama yapan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Öncelikle 31 Mart Yerel Seçimlerinde bizleri sandıktan zaferle çıkaran, bizlere bu gururu yaşatan tüm Battalgazili hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyelerine bağlı merkez ilçeler arasında partimiz adına en yüksek oy alarak ülkemizde birinci sırada yer aldık. Bu büyük başarıyı hemşehrilerimizin teveccühüne, sevgisine borçluyuz. Bayrak yarışında görevi devraldık. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yolundan giderek Gerçek Belediyeciliği, Gönül Belediyeciliği vizyonunu değerli Battalgazililerle buluşturmaya devam edecek; canla başla çalışarak Türkiye Yüzyılı'nda Battalgazi'mizi parlayan bir yıldız haline getireceğiz. Siyasetimiz bu sorumluluğun bilincinde olarak kesintisiz hizmet dönemine son hızla devam edecektir. Bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen, her zaman yanımızda olan Battalgazili hemşehrilerimize layık olabilmek için durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Hizmetlerimize en kısa zamanda başlayıp bu hizmetleri beş yılda Battalgazi'mize kazandırmak istiyoruz. Malatya'da seçimi kazanarak görevine başlayan belediye başkanlarımızı tebrik ediyorum; her birine çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Yüzde 55,86 ile AK Parti'den büyükşehir belediyelerine bağlı merkez ilçeler arasında en yüksek oyu alarak Battalgazi Belediye Başkanı seçilen Bayram Taşkın, 1974 yılında Malatya'nın Battalgazi ilçesinde doğdu. İlköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimini Malatya'da tamamlayan Taşkın, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1997 yılında mezun oldu. 1998 yılında stajını tamamlayıp Malatya Barosu bünyesinde 25 yılı aşkındır serbest avukatlık yapan Taşkın, 2010-2012 yılları arasında Malatya Barosu Başkanvekilliği görevini üstlendi. Uzun yıllar siyasette aktif rol üstlenen ve 2013-2014 yılları arasında AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanlığı da yapan Bayram Taşkın evli ve 3 çocuk babası. - MALATYA

Kaynak: İHA

Battalgazi, AK Parti, Malatya, Hukuk, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın Göreve Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:08 Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı
15:04 Trabzonspor’dan PDFK kararlarına sert tepki: Adaletiniz batsın, kalkın koltuklarınızdan istifa edin Trabzonspor'dan PDFK kararlarına sert tepki: Adaletiniz batsın, kalkın koltuklarınızdan istifa edin
14:26 Trabzonspor - Fenerbahçe maçının cezaları açıklandı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının cezaları açıklandı
14:12 İstanbul Adliyesi karıştı Van’daki mazbata kararını protesto eden avukatlara polis müdahale etti İstanbul Adliyesi karıştı! Van'daki mazbata kararını protesto eden avukatlara polis müdahale etti
13:30 Van’da mazbata gerilimi sürüyor Protestolara katılan Erkan Baş’a polisten gazlı müdahale Van'da mazbata gerilimi sürüyor! Protestolara katılan Erkan Baş'a polisten gazlı müdahale
14:11 AK Partili Hüseyin Çelik’ten Van’daki mazbata kararına tepki: Olup bitenler vahimdir AK Partili Hüseyin Çelik'ten Van'daki mazbata kararına tepki: Olup bitenler vahimdir
14:11 Survivor Turabi’den annesine dikkat çeken sözler: Keşke o gece babamı odana almasaydın Survivor Turabi'den annesine dikkat çeken sözler: Keşke o gece babamı odana almasaydın
11:58 Gaziosmanpaşa’da sayım gerginliği AK Parti ve CHP’liler birbirine girdi Gaziosmanpaşa'da sayım gerginliği! AK Parti ve CHP'liler birbirine girdi
11:26 31 Mart’ta umduğunu bulamayan DEVA Partisi’nden kongre kararı 31 Mart'ta umduğunu bulamayan DEVA Partisi'nden kongre kararı
10:40 Eski AK Partili vekil, partisinin Van adayına çağrıda bulundu: Bu karardan vazgeç Eski AK Partili vekil, partisinin Van adayına çağrıda bulundu: Bu karardan vazgeç
10:15 Mehmet Şimşek’ten mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ilk yorum Mehmet Şimşek'ten mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ilk yorum
10:00 Cübbeli Ahmet Hoca’dan HÜDA PAR’a tepki: Terör sevicilere yazıklar olsun Cübbeli Ahmet Hoca'dan HÜDA PAR'a tepki: Terör sevicilere yazıklar olsun
09:59 TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu
09:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü’yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü'yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2024 16:22:02. #1.13#
SON DAKİKA: Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın Göreve Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement