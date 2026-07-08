Bayramov ve Safadi'den İşbirliği Vurgusu

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Ayman Safadi ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "Azerbaycan ile Ürdün'ün, kardeş Türkiye ile birlikte ortak projeler gerçekleştirme potansiyeli bulunmaktadır" dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Safadi, temasları kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. Bakanlar, ikili ve heyetler arası görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkiler, küresel ve bölgesel konular ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Görüşme sonrasında bakanlar, ortak basın toplantısı düzenledi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, yaptığı açıklamada görüşmeleri zamanı bölgesel güvenlik konuları ile ilgili konuştuklarını ifade ederek "Bu bağlamda, bölgemizde yakından gözlemlenen süreçler, son zamanlarda meydana gelen çatışmalar ve gerilimler elbette çok ciddi bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Bu konularda da görüş alışverişinde bulunuldu. Mevcut durum, birkaç hafta önceki durumla özellikle de İran çevresinde yaşanan ve askeri çatışmanın en yoğun safhasıyla kıyaslandığında şu anda daha istikrarlı bir görünüm arz etmektedir. Ancak, bu istikrarın korunmasının önemi ve meselelerin yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiği bir kez daha vurgulandı. Hem Ürdün hem de Azerbaycan bu durumun diplomatik yollarla çözülmesini her şekilde destekliyor ve bu yönde çaba göstermeye devam edecektir" dedi.

Azerbaycan'ın, Hazar Havzası'ndan enerji kaynaklarının dünya pazarlarına ulaştırılması yönünde çok büyük projeler hayata geçirmekte olduğunu belirten Bayramov, "Doğal gaz ve petrol boru hatları ülkemizin katılımıyla inşa edilmiştir. Ayrıca, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının genişletilmesi de Gürcistan ve Türkiye üzerinden gerçekleştirilen projeler arasındadır. Aynı zamanda yeni bölgesel ortam bağlamında Orta Doğu ülkeleri ile Akdeniz Havzası ve çevresindeki ülkeler de yeni ulaşım güzergahlarını geliştirmektedir. Ürdün'ün Türkiye yönünde bir dizi projenin hayata geçirilmesi kapsamında şu anda çalışmalar ve hazırlıklar sürmektedir. Azerbaycan ile Ürdün'ün, kardeş Türkiye ile birlikte ortak projeler gerçekleştirme potansiyeli bulunmaktadır. Geleneksel olarak Azerbaycan'ın enerji kaynaklarının, başlıca ihraç coğrafyası Gürcistan, Türkiye ve Avrupa ülkeleri olmuştur. Ancak geçen yıldan itibaren Azerbaycan, Suriye'ye de doğal gaz ihracatına başlamıştır. Bu da, Azerbaycan'ın enerji kaynaklarının doğrudan Ürdün'ün sınır komşusu olan bir ülkeye ulaştığı anlamına gelmektedir. Azerbaycan bu projeleri orada hayata geçirmektedir ve biz bu alanda da Ürdün ile Azerbaycan arasındaki iş birliği açısından büyük perspektiflerin bulunduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu çatışmanın sona ermesini istiyoruz"

Ermenistan ile barış anlaşmasının sonuçlandırılması dolayısıyla Bayramov'a tebriklerini ileten Safadi, "Bu anlaşmayı yalnızca iki ülke arasında değil, tüm bölgede barışa katkı sağlayacak önemli bir adım olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Bu konuda tam desteğimiz sizlerle birliktedir. Görüşmemizde ayrıca, ABD ile İran arasındaki ateşkese ilişkin gelişmelere odaklandık. Sanırım bu konuda her iki tarafın da tutumu aynıdır. Ateşkese zemin hazırlayan mutabakatın eksiksiz uygulanmasını destekliyoruz. Çatışmaların sona erdirilmesinin yolu olarak diyaloğu destekliyoruz. Ayrıca Arap Körfezi'ndeki kardeş ülkelerimize ve Ürdün'e yönelik her türlü saldırganlığı açıkça reddettiğimizi vurguluyor, çatışmanın çözümü için diyaloğa bağlı kalınması çağrısında bulunuyoruz. Elbette, uluslararası hukuk çerçevesinde Hürmüz Boğazı'ndan serbest ve engelsiz geçişin korunmasının önemini de birlikte vurguladık. Bu çatışmanın sona ermesini istiyoruz ve bunun, geçmişteki gerilimlerin tüm temel nedenlerini ele alacak bir zeminde son bulmasını arzuluyoruz ki bölgemizde barış ve istikrar sağlanabilsin" dedi.

Görüşmede Filistin meselesini de kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını belirten Safadi, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"ABD Başkanı Donald Trump'ın planının tam olarak uygulanması ve Gazze'ye insani yardımların hiçbir engelle karşılaşmadan ulaştırılması çağrısında bulunuyoruz. Böylece Gazze'de istikrarın sağlanmasını ve Filistin halkının barış ve onur içinde yaşama hakkının ihlalinin sürdürülmesi yerine barışın, insan haklarına saygının ve uluslararası hukuka bağlılığın hakim olduğu daha iyi bir geleceğe doğru ilerlenmesini hedefliyoruz. Ayrıca, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmanın tek yolu olduğuna inandığımız iki devletli çözümü destekleyen tutumunuza büyük değer veriyoruz. Azerbaycan da uzun yıllardır iki devletli çözümü destekleyen, işgalin sona erdirilmesini savunan ve Filistin topraklarında özgür, bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin uluslararası hukuk çerçevesinde İsrail ile barış ve güvenlik içinde yaşamasını destekleyen bir tutum benimsemektedir." - BAKÜ