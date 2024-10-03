BBC, Boris Johnson Röportajını İptal Etti - Son Dakika
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Politika

BBC, Boris Johnson Röportajını İptal Etti

BBC, Boris Johnson ile röportajı, sunucu notlarının yanlışlıkla gönderilmesi nedeniyle iptal etti.

03.10.2024 14:07
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İngiliz yayıncı kuruluşu BBC, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile planlanan röportajı sunucu Laura Kuenssberg'in sorular için hazırlanan notları yanlışlıkla gönderdiği gerekçesiyle iptal etti.

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yakında yayımlanacak olan anı kitabında 2022 yılında hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünden önce kemik kanserine yakalandığını yazmasının ardından yeniden gündeme geldi. Johnson'un açıklamasından kısa bir süre sonra İngiliz yayıncı kuruluşu BBC, eski İngiltere Başbakanı ile planlanan röportajı iptal etti. BBC'nin eski politika editörlerinden olan ve BBC'de pazar sabahları haber programı sunan Laura Kuenssberg'in sorular için hazırlanan notları yanlışlıkla Johnson'a "ekibe yönelik bir mesajla" göndermesinin ardından röportajın iptal edildiği bildirildi.

Kuenssberg sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu çok sinir bozucu ve sorulması gereken pek çok önemli soru varken utanç verici ve hayal kırıklığından başka bir şey değil. Ancak utanmak bir yana, dürüstlük en iyi politikadır" ifadelerini kullandı.

BBC sözcüsü konuya ilişkin yapılan açıklamada "hatanın kabul edilemez" olduğunu ifade ederek, BBC ile Johnson'un ekibinin röportajın iptal edilmesi noktasında mutabık kaldığını açıkladı.

Kitap 10 Ekim'de raflarda olacak

Söz konusu röportajın bugün akşam saatlerinde yayınlanması planlanıyordu. Yayımlanacak anı kitabı öncesi bir tanıtım yapılması anlamına da gelen röportajda, Johnson'a korona virüs salgını dönemindeki hükümet politikası ve Downing Street'teki partilere ilişkin sorular sorulması bekleniyordu. İngiltere'de 2019-2022 yılları arasında Başbakanlık görevi yürüten Boris Johnson'un anı kitabı 10 Ekim'de raflarda olacak. - LONDRA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika BBC, Boris Johnson Röportajını İptal Etti - Son Dakika

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