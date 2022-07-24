BBP 1. Olağanüstü Kırşehir İl Kongresi yapıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) 1. Olağanüstü Kırşehir İl Kongresi gerçekleştirildi.

BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki kongrede yaptığı konuşmada, Rusya- Ukrayna savaşında Ukrayna'nın ayakta kalmasında SİHA ve İHA'ların büyük katkılarının olduğunu söyledi.

Ülkede ekonomik anlamda sıkıntılar olduğuna dikkati çeken Tunç, asgari ücrette ciddi bir artış yapıldığını belirterek, "Ocak ayında yapılan artış döneminde Genel Başkanımız Mustafa Destici artışın altı ayda bir yapılması gerektiğini söylemişti." dedi.

Türkiye'nin de yaşadığı dünyadaki ekonomik krizi eleştirenlerin IMF kapısı gösterdiğini vurgulayan Tunç, "Nasıl vatanseversiniz. Belediye başkanlarınız, genel başkanlarınız başta olmak üzere diğer ülkelerin büyükelçileriyle ne görüşüyorsunuz, ne anlaşıyor, ne konuşuyorsunuz, ne sözler veriyorsunuz? 'Siyasi dostlarımızla Türkiye'de yönetimi değiştireceğiz' diyenlere ne sözler verdiniz, çıkın bir anlatın." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tek aday ile gidilen kongrede Mustafa Uslu, BBP Kırşehir İl Başkanlığı görevine seçildi.