Üye Girişi
Son Dakika Logo

BBP Başkanı Destici, Yaralı Kaymakamı Ziyaret Etti

08.04.2026 22:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Destici, trafik kazasında yaralanan Kaymakam Kurt'u hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, trafik kazasında yaralanan Eskişehir Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt'u tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki ziyarette Destici, BBP İl Başkanı Taha Baksan, hastanenin Başhekimi Fatih Alper Ayyıldız ve teşkilat mensuplarınca karşılandı.

Kaymakam Kurt'u tedavisinin sürdüğü servisteki odasında ziyaret eden Destici, "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

Kaymakam Kurt ile bir süre sohbet eden Destici, daha sonra Kurt ve aynı kazada yaralanan jandarma personelinin sağlık durumu hakkında Başhekim Ayyıldız'dan bilgi aldı.

Destici, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, hem Kaymakam Kurt'un hem de kazada makam aracını kullanan jandarma personeli şoför M.K'nin durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Kazada bir vatandaşın hayatını kaybettiğini kaydeden Destici, "Tabii üzgünüz. Aynı kazada bir hemşehrimiz maalesef hayatını kaybetti. Mekanı cennet olsun. Başta aile efradı olmak üzere yakınlarına ve tüm Günyüzülü hemşerilerimize başsağlığı ve sabır dileklerimi ifade ediyorum. Kazanın olduğu ilk anda, Yazır Mahalle Muhtarımız benim de teyzemin oğludur, kaza, tam onların önünde oluyor. Beni hemen aradılar. Kaymakamımızın ve şoförün durumunun iyi olduğunu söylediler. Hemen ambulans çağırdılar ve ambulans da hızlı geldi. Tedavi için Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildiler." diye konuştu.

Kazada vefat eden vatandaşı da tanıdıklarını ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"Maalesef onun hayatını kaybettiğini bildirdiler, çok üzüldük. Allah bir daha hiçbirimize, hiçbir kardeşimize, dostumuza, milletimizin asil evlatlarının hiçbirine böyle kazalar yaşatmasın. Cenab-ı Hak memleketimizi, memleketimizin insanlarını her türlü kazalardan, belalardan ve doğal afetlerden muhafaza etsin inşallah."

Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Muhammed Raşit, Yerel Haberler, Eskişehir, Güvenlik, Politika, Günyüzü, Trafik, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 ülkeyi birbirine bağlayacak Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor 3 ülkeyi birbirine bağlayacak! Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor
Osmaniye’de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı Osmaniye'de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
ABD’nin pilot kurtarma operasyonun animasyon versiyonu oluşturuldu ABD'nin pilot kurtarma operasyonun animasyon versiyonu oluşturuldu
ABD Savunma Bakanı Hegseth’in gaz çıkardığı iddia edilen video sosyal medyayı salladı ABD Savunma Bakanı Hegseth'in gaz çıkardığı iddia edilen video sosyal medyayı salladı
Trump, İran’la iki haftalık ateşkesi kabul etti Trump, İran'la iki haftalık ateşkesi kabul etti
Ateşkes öncesi İran’a ağır darbe: Petrokimya ve alüminyum tesisleri vuruldu Ateşkes öncesi İran'a ağır darbe: Petrokimya ve alüminyum tesisleri vuruldu

21:56
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
21:55
Galatasaray zorlu Göztepe deplasmanında moral buldu
Galatasaray zorlu Göztepe deplasmanında moral buldu
21:45
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bu şartlarda ateşkes mantık dışıdır
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bu şartlarda ateşkes mantık dışıdır
21:07
Bu yolda araç içerisinde durmak da emniyet kemeri de takmak yasak
Bu yolda araç içerisinde durmak da emniyet kemeri de takmak yasak
20:53
Beyaz Saray: İran’ın 10 maddelik planını reddettik
Beyaz Saray: İran'ın 10 maddelik planını reddettik
20:40
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 22:42:29. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.