BBP\'den Bursa Büyükşehir\'de Cumhur İttifakı\'na tam destek

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, 31 Mart Yerel Yönetim seçimleri ile ilgili basın bildirisi yayımladı. Bildiriden BBP'nin Bursa Büyükşehir'de Cumhur İttifakı'na destek verecekleri yer aldı.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı imzalı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Devletimizin varlığı, ülkemizin birliği, milletimizin istiklali ve istikbali için bir araya gelmiş olan Cumhur İttifakı bileşenlerinden Büyük Birlik Partisi, Genel Merkezimizin, istişareler sonucu almış olduğu karar çerçevesinde Tüm büyükşehirlerde büyükşehir belediye başkanlıklarında Cumhur İttifakı'nın adaylarının desteklenmesi kararı alınmıştı. Bu karar doğrultusunda cennet Bursa'mızda uzun yıllar başarılı bir çalışma yürüten mevcut Büyükşehir Belediye başkanımız Alinur Aktaş'ın yeniden seçilmesi konusunda tüm teşkilatlarımız ile birlikte destek olma kararı aldık. Güzel Bursa'mızda tüm ilçe belediye başkanlıklarında, Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adaylarının, seçimleri kazanması için, Büyük Birlik Partisi olarak gereken hassasiyet,fedakarlık ve gayrette bulunacağız. Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediyelerimizin tamamında, Cumhur ittifakına inanmış hemşehrilerimizin teveccühleri ile ezici üstünlükle seçimlerinkazanılacağına inanıyoruz" denildi.
Açıklama şöyle devam etti; " Yıldırım, Nilüfer ve Gemlik ilçelerinde Büyük Birlik Partisi adayları, AK Parti listelerinden seçimlere girdiğinden dolayı, bu ilçelerde Büyük Birlik Partisi olarak belediye başkanlığı ve belediye meclis üyesi adayları göstermiyoruz. Ayrıca, kalan 14 ilçenin 13'ünde belediye meclis üyelerimiz ile seçimlere kendi adımız ve amblemimiz, Mustafakemalpaşa ilçemizde de belediye başkan adayımız ve belediye meclisi üyesi adaylarımız ile seçimlere giriyoruz. Gerek adaylarımız, gerekse parti teşkilatlarımız istekli, gayretli ve ümitli bir seçim süreci geçirmek ve seçimden büyüyerek çıkmak için motive olmuş durumdadır. Bu istikamette vatanı, milleti, namusu haysiyeti ve şerefi için en yüksek riskleri göze alan Büyük Birlik Partisi'nin ali çıkarları ikinci sırada gelir. 2009 yerel seçim arifesinde dava arkadaşlarımızla birlikte şehit olan Ebedi Siyasi Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun siyasi vasiyetini tüm Türkiye kamuoyuna hatırlatmayı borç biliriz. Şehidimizin son mitinginde 'Yaratılanı yaratandan ötürü sevin, bu seçimde size taş atana siz bir gül atın; sevgi tohumları atın' diyen Muhsin Başkanımızın dil ve üslubunu bu seçimlerde iktidarından muhalefetine kadar tüm siyasi partilere hatırlatmayı borç biliriz. Ne diyordu cennet mekan Muhsin Başkan "Seçimler kavga aracı olmasın. Sel gider kumu kalır. Bu seçimde gidecek ama siz akraba olarak komşu olarak kalacaksınız. Hiç bir zaman üslubunuz yüz yüze bakmayı engelleyecek şekilde olmamalıdır'. Seçimlerin Bursa'mıza, dava arkadaşlarımıza, ülkemize, gönül coğrafyamıza, Türk İslam alemine ve Cumhur İttifakı'mıza hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum" - BURSA
Son Dakika › Politika › BBP'den Bursa Büyükşehir'de Cumhur İttifakı'na tam destek - Son Dakika
Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, efsane futbolcu Ronaldinho'nun yarışmaya konuk olacağını duyurdu. Ronaldinho, Sercan Yıldırım ile gösteri maçında yer alacak.
Resmi Gazete'de yer verilen ilana göre Sağlık Bakanlığı 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere 27 bin personel alacak.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in, yeniden aday gösterildiği ilçedeki adaylık başvurusu YSK'ya geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmedi. Parti yönetimi elektrik kesintisi nedeniyle listenin 17.08'de girildiğini öne sürerek itirazda bulundu.
Ankaragücü-Galatasaray maçında tribünlerden çekilen bir görüntü infial yarattı. Söz konusu videoda Icardi'nin rakip tribünlere skandal bir hareket yaptığı görülürken, Ankaragücü kulübü TFF'ye başvuru yapacaklarını açıkladı. Sarı Kırmızılı bazı taraftarlar ise görüntünün montaj olduğunu ileri sürdü. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan ise hareketin seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabası olduğunu söyleyerek TFF'ye Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi çağrısında bulundu.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul için yapılan son anketlerdeki durumu anlatarak, ''Anketlerde 1.5-2 puan öne geçtik.'' ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, yüzlerce Filistinli ailenin yerlerinden edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı. Hamas'ın altyapısına odaklanılacağı belirtilirken, binlerce Filistinli tekrar yollara düştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arnavutluk'ta 3 ayda hastane inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, ''Bu konuda sayın Rama'yla iddiaya girmiştik. Hamdolsun 3 ay gibi rekor sürede hastanemizi inşa ettik.'' dedi. Rama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ''Sizin söylediğiniz söz gerçekleştirilir. Verilen sözler tutulur. Arnavutlarla yaptığınız bu iddiayı kazandınız. Size alenen teşekkür etmek istiyorum.'' yanıtını verdi.
YRP lideri Fatih Erbakan'ın, AK Parti'yle ittifak temaslarının kesilmesiyle ilgili olarak sarf ettiği ''Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP'ye teklif ettikleriyle aynı.'' sözlerine BBP'den tepki geldi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney yaptığı açıklamada, ''Kardeşlerimizin partisi olarak gördüğümüz YRP Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı, partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?