BBP Genel Başkanı Destici: "28 Şubat'ı Cumhuriyet tarihimizin karanlık günlerinden biri olarak hatırlıyoruz" - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici: "28 Şubat'ı Cumhuriyet tarihimizin karanlık günlerinden biri olarak hatırlıyoruz"

28.02.2022 11:36
BBP Genel Başkanı Destici: "28 Şubat'ı Cumhuriyet tarihimizin karanlık günlerinden biri olarak hatırlıyoruz"

Büyük Birlik Partisi Genel (BBP) Başkanı Mustafa Destici, "28 Şubat olarak adlandırılan süreci Cumhuriyet tarihimizin karanlık günlerinden biri olarak hatırlıyoruz" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel (BBP) Başkanı Mustafa Destici, "28 Şubat olarak adlandırılan süreci Cumhuriyet tarihimizin karanlık günlerinden biri olarak hatırlıyoruz" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 28 Şubat postmodern darbesinin 25. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Destici, yayımladığı mesajda 28 Şubat postmodern darbe sürecinde, Muhsin Yazıcıoğlu ve Büyük Birlik Partisi doğruları yüksek sesle dile getirdiğini ifade etti.

"28 Şubat'ı Cumhuriyet tarihimizin karanlık günlerinden biri olarak hatırlıyoruz"

BBP Genel Başkanı Destici yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Kamu görevi yapan; devletin, milleti dış tehditlere karşı koruması için verdiği silahları ve imkanları millet iradesine karşı kullanan bir grup Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu cuntacılar, iş birliği yaptıkları anlaşılan bazı siyasetçi, akademisyen, bürokrat, sivil toplum örgütü yöneticileri ve arkalarındaki sermaye-medya desteğiyle; seçilmiş siyasi iktidarı değiştirmek, Türk Milleti'ne, 'ne düşüneceği', 'neye inanacağı' ve 'nasıl yaşayacağı' ile ilgili yaptıkları dayatmaları ve toplum mühendisliği projesini hayata geçirmeye çalıştılar.

Hazırlayıcıları tarafından 'bin yıl' süreceği söylenen 'proje', birkaç yıl içinde, planlayıcıları, uygulayıcıları ve destekçileriyle birlikte yok oldu.

Ancak geride, zedelenen bir hukuk anlayışı; yapısı, dengeleri, dinamikleri tümüyle değişmiş bir siyasi sistem; millet iradesine açılmış yeni bir yara ve sonrasında devletin tüm birimlerine sızmış FETÖ'yü miras olarak bıraktı. Maalesef o dönemde, yaşananlara, milletimizin 15 Temmuz'da kahramanca ve birlik içinde ortaya koyduğuna benzer bir tepki gösterilemedi. 28 Şubat olarak adlandırılan süreci Cumhuriyet tarihimizin karanlık günlerinden biri olarak hatırlıyoruz. Tüm ülkeye, korkunun ve karamsarlığın hakim olduğu o günlerde, inançlarımızın, demokrasinin, cumhuriyetin kazanımlarının tarafında kararlılıkla duran ve doğruları yüksek sesle dile getiren tek ismin, Muhsin Yazıcıoğlu ve Büyük Birlik Partisi olduğunu hatırlıyor, hatırlatıyor, bu vesileyle, şehit liderimizi rahmetle ve minnetle anıyorum.

28 Şubat'ın 25. yılında, ülkemizde, hiçbir zaman, layık olmadığımız benzer hadiselerin yaşanmamasını diliyor ve mağdurlarından vefat edenleri rahmetle, yaşayanları hürmetle anıyorum." - ANKARA

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Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Cumhuriyet, 28 Şubat, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici: '28 Şubat'ı Cumhuriyet tarihimizin karanlık günlerinden biri olarak hatırlıyoruz' - Son Dakika


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