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"Batı, bugün Rusya'yı Ukrayna'da durdurmazsa yarın Polonya'da karşılamak zorunda kalabilir" - Son Dakika

"Batı, bugün Rusya'yı Ukrayna'da durdurmazsa yarın Polonya'da karşılamak zorunda kalabilir"

02.02.2022 18:32

"Batı, bugün Rusya'yı Ukrayna'da durdurmazsa yarın Polonya'da karşılamak zorunda kalabilir" Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Batı, bugün Rusya'yı Ukrayna'da durdurmazsa yarın Polonya'da karşılamak zorunda kalabilir" dedi.

"Batı, bugün Rusya'yı Ukrayna'da durdurmazsa yarın Polonya'da karşılamak zorunda kalabilir"

ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Batı, bugün Rusya'yı Ukrayna'da durdurmazsa yarın Polonya'da karşılamak zorunda kalabilir" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Destici, Kış Kartalı Harekatı'na yönelik olarak, "Harekat sonucunda Bakanımızın açıklamalarını dinledik. Pek çok terörist etkisiz hale getirildi. Terör yuvaları kullanılamaz hale getirildi. Başarılı harekatı gerçekleştiren tüm Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımız tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna gerginliği

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesine ilişkin olarak Destici, "Rusya'nın, Kırım ilhakı sonrasında Ukrayna'ya muhtemel bir askeri müdahalesine başta Avrupa olmak üzere NATO müsaade etmemeli. Rusya ve Putin bu yanlış hamlelerden en kısa zamanda dönmeli. Batı, bugün Rusya'yı Ukrayna'da durdurmazsa yarın Polonya'da karşılamak zorunda kalabilir" dedi.

"Bu faturayı İmamoğlu kendisi mi ödedi yoksa belediye bütçesinden mi ödendi?"

Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi ile görüşmesine değinen Destici, "Millet karla mücadele ederken gitti, bir balıkçıda gizli saklı yemek yiyordu, ifşa oldu. 48 bin liralık fatura. Kamuoyu halen bunun cevabını alabilmiş değil. Bu faturayı İmamoğlu kendisi mi ödedi yoksa belediye bütçesinden mi ödendi? Bunun cevabını halen alabilmiş değiliz. Bunun cevabını bekliyoruz. Açıklıktan, şeffaflıktan bahsedenler bunu söylesinler" diye konuştu.

"HDP resmi olmasa da fiili olarak Millet İttifakı'nın içerisinde"

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın, "Mutabakat olması durumunda muhalefetin ortak aday teklifine açığız" sözüne ilişkin soruya Destici, "HDP resmi olmasa da fiili olarak Millet İttifakı'nın içerisinde. Bunu her ne kadar gizlemeye çalışsalar da görüşmelere devam ediyorlar. Millet İttifakı'nın, aday belirleme sürecinde PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP ile de mutlaka görüşeceklerini, onların fikirlerini de alacaklarını düşünüyorum. Ortak bir aday gösterirlerse bu bizim için sürpriz olmaz" ifadelerini kullandı.

(AUÖ-BC-SO-Y)

Batı, bugün Rusya'yı Ukrayna'da durdurmazsa yarın Polonya'da karşılamak zorunda kalabilir
Batı, bugün Rusya'yı Ukrayna'da durdurmazsa yarın Polonya'da karşılamak zorunda kalabilir
Batı, bugün Rusya'yı Ukrayna'da durdurmazsa yarın Polonya'da karşılamak zorunda kalabilir

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Büyük Birlik Partisi, Polonya, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 'Batı, bugün Rusya'yı Ukrayna'da durdurmazsa yarın Polonya'da karşılamak zorunda kalabilir' - Son Dakika


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