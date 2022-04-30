BBP Genel Başkanı Destici'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

BBP Genel Başkanı Destici'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı Açıklaması

30.04.2022 13:18
BBP Genel Başkanı Destici'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "İşçilerimiz, daha iyi şartlarda, daha iyi ücretlerle ve daha iyi sosyal haklarla çalışmayı hak ediyorlar.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "İşçilerimiz, daha iyi şartlarda, daha iyi ücretlerle ve daha iyi sosyal haklarla çalışmayı hak ediyorlar. Bu hepimizin görevi." ifadesini kullandı.

Destici, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İnsanlığın, iki yılı aşkın süredir Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiğini belirten Destici, tedarik zincirinin bozulması sonucu, derin ve sarsıcı bir ekonomik kriz yaşandığına dikkati çekti.

Oluşan olumsuz şartlardan en fazla, çalışanların ve dezavantajlı kesimlerin etkilendiğine işaret eden Destici, "Yaralarımızı sarmak ve tekrar ayağa kalkmak için, başta siyaset kurumu olmak üzere, milletçe hepimize önemli sorumluluklar düşüyor." değerlendirmesini yaptı.

1 Mayıs'ın tarihine atıfta bulunan ve uzun bir aradan sonra 1 Mayıs'ın tekrar resmi bayram olarak yasalaştığını hatırlatan Destici, şunları kaydetti:

"Ülkemizde 1 Mayıs'ın, uzun yıllar, marjinal ideolojik grupların istismar sahasına dönüştürüldüğünü gördük. Bu dönemde hem emekçilerin gerçek problemlerinin konuşulamaması hem de işçilerin ideolojik kavgaların öznesi haline getirilmeye çalışılması ile çalışanlarımızın hak mücadeleleri büyük zararlar gördü. Emekçilerimizin hakları ve problemleriyle ilgili meseleleri, hep birlikte, ülke ekonomisiyle bütün olarak, konuyu başta siyasi anlaşmazlıklar olmak üzere tüm ihtilafların dışında ve üzerinde tutarak değerlendirmeli, çözümler üretmeliyiz. İşçilerimiz, daha iyi şartlarda, daha iyi ücretlerle ve daha iyi sosyal haklarla çalışmayı hak ediyorlar. Bu hepimizin görevi. Bunu sağlamak ise ilk olarak ülke ekonomisinin her alanda ve bütün olarak büyümesi ve gelişmesi ile mümkün olacak."

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: 'Yargılamanın tüm aşamalarında, tüm hakimlerin, siyasi saiklerle karar verdiklerini iddia etmek, yargı... Son dakika haberi: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: 'Yargılamanın tüm aşamalarında, tüm hakimlerin, siyasi saiklerle karar verdiklerini iddia etmek, yargı...

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Ekonomik Kriz, 1 Mayıs, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
12:37 17 yaşındaki eşini vurdu, intihar süsü verdi, kendisini bu sözlerle savundu: Sakinleşsin diye ateş ettim!
12:34 Rusya son teknoloji silahlarını Ukrayna üzerinde kullanmaya başladı: "Sıçrayan bomba" göz açtırmıyor
12:17 Kiralık konut krizi: Kadıköy'de 692 ilanın içinde asgari ücret altı sadece 3 ilan var
12:05 Suriyeli çocuğa çarpan Adanalı taksici önce kaçtı, sonra vicdanına yenik düşüp teslim oldu
12:03 Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Özürk: Kulüp rehin alınmıştır, Burak Elmas'ın başkanlığını tanımıyoruz
12:00 Yunanistan'a tatbikat tepkisi: Türk Hava Kuvvetleri çekildi
11:59 Şırnak'ta bir uzman çavuş kayalıklardan düşerek şehit oldu
11:33 Mehmet Muş: Bir günde 1.9 milyar dolarlık ihracat yapıldı
11:31 İşte Beta'nın ölmeden önceki son hali: Kız arkadaşı paylaştı
11:08 Kılıçdaroğlu'dan Suriyeli mülteci açıklaması: İlk işimiz Suriye ile barışmak olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 13:37:44. #1.12#
SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Destici'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement