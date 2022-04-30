BBP Genel Başkanı Destici'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "İşçilerimiz, daha iyi şartlarda, daha iyi ücretlerle ve daha iyi sosyal haklarla çalışmayı hak ediyorlar. Bu hepimizin görevi." ifadesini kullandı.

Destici, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İnsanlığın, iki yılı aşkın süredir Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiğini belirten Destici, tedarik zincirinin bozulması sonucu, derin ve sarsıcı bir ekonomik kriz yaşandığına dikkati çekti.

Oluşan olumsuz şartlardan en fazla, çalışanların ve dezavantajlı kesimlerin etkilendiğine işaret eden Destici, "Yaralarımızı sarmak ve tekrar ayağa kalkmak için, başta siyaset kurumu olmak üzere, milletçe hepimize önemli sorumluluklar düşüyor." değerlendirmesini yaptı.

1 Mayıs'ın tarihine atıfta bulunan ve uzun bir aradan sonra 1 Mayıs'ın tekrar resmi bayram olarak yasalaştığını hatırlatan Destici, şunları kaydetti:

"Ülkemizde 1 Mayıs'ın, uzun yıllar, marjinal ideolojik grupların istismar sahasına dönüştürüldüğünü gördük. Bu dönemde hem emekçilerin gerçek problemlerinin konuşulamaması hem de işçilerin ideolojik kavgaların öznesi haline getirilmeye çalışılması ile çalışanlarımızın hak mücadeleleri büyük zararlar gördü. Emekçilerimizin hakları ve problemleriyle ilgili meseleleri, hep birlikte, ülke ekonomisiyle bütün olarak, konuyu başta siyasi anlaşmazlıklar olmak üzere tüm ihtilafların dışında ve üzerinde tutarak değerlendirmeli, çözümler üretmeliyiz. İşçilerimiz, daha iyi şartlarda, daha iyi ücretlerle ve daha iyi sosyal haklarla çalışmayı hak ediyorlar. Bu hepimizin görevi. Bunu sağlamak ise ilk olarak ülke ekonomisinin her alanda ve bütün olarak büyümesi ve gelişmesi ile mümkün olacak."