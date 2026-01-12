BBP Genel Başkanı Destici\'den çok konuşulan öneri

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Çanakkale Belediyesi Kongre Salonu'nda düzenlenen Çanakkale 2. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Destici, burada yaptığı konuşmada, "Evet binlerce şehit verdik. On binlerce insan hayatını kaybetti. Ama millet olarak yılmadık ve yıkılmadık. Allah'ın izniyle de yılmayacağız ve yıkılmayacağız. Sadece bunu yapmadılar. Aynı zamanda bizi ayrıştırmaya bölmeye çalıştılar. Bir Kürt, Türkmen kavgası çıkarmaya çalıştılar. Ama elhamdülillah bunda da başarılı olamadılar. Bugün, biz yine vatanımızda vatan toprağında Kürt, Türkmen, Arap Boşnak, Çerkez, Arnavut, Muhacir, Alevi, Sünni hep birlikte kardeşçe yaşıyoruz ve kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

Destici konuşmasında ayrıca hızla düşen nüfus oranına ve Türk aile yapısına da değindi.

"AİLEMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Bazı sanatçıların Türkiye'de aile yapısını bozduğunu belirten Destici, "Özellikle yurt dışından gelip burada üne kavuşanların, özellikle oralarda yetiştirilip buralara gönderildikleri düşünüyorum. Sırf aile hayatımızı bozsunlar, sırf gençlerimizin ahlakını bozsunlar, sırf bir kültürel emperyalizmin kıskacı altına girsin çocuklarımız. Çünkü onları ekranlar aracılığıyla bir idol haline getiriyorlar, çevrelerinde milyonlarca insan takipçi oluşturuyorlar. Ondan sonra zehirlerini akıtıyorlar.

Onları model örnek yapıyorlar. İşte böyle böyle bizim gençlerimizi elimizden arıyorlar. Aile yapımızı yok ediyorlar. Evliliği kötülüyorlar. Evlilik dışı hayatı monte ediyorlar. Onun iyi bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Bunda da maalesef başarılı oldular. Bakın, aile kurumumuz çatırdıyor. Çocuk sayısı 3'lerden, 4'lerden 1.4'lere geldi. Bir millet için en büyük tehlike ve tehdit budur. Neslinizi kaybederseniz, nüfus olarak azalırsanız bulunduğunuz coğrafyada hakimiyetinizi devam ettiremezsiniz, devletinizi de koruyamazsınız, milletinizi de koruyamazsınız. Onun için ailemize sahip çıkacağız." dedi.

"ÇOCUK BAŞINA EN AZ 5 BİN LİRA DESTEK VERİLMESİ LAZIM"

Çok çocuklu aileler oluşturacaklarını söyleyen Destici, şunları kaydetti:

Devlet olarak bunları destekleyeceğiz. Öyle göstermelik destekler değil, ciddi destekler vereceğiz. Çocuk başına en az beş 5 bin lira destek verilmesi lazım. Özellikle evli ve çalışan çocuk sahibi olan kadınlarımız 1 saat işe geç gitmeli ve 1 saat işten erken çıkmalıdır. Çalışan çocuklu kadınlarımızın kreş yaşındaki çocuklarına mutlaka ama mutlaka kreş imkanı sağlanmalıdır. Yeterli sayıda kadın çalışan olan kurumlara kreş mecburiyeti getirilmelidir.

İster kamu ister özel. Az sayıda olanları da devlet kreş ortak alanları oluşturarak belli merkezlerde aynen ilköğretim okulları gibi belli merkezlerde devlet kreş açarak bütün çalışan kadınların çocuklarını o kreşe koymalarına imkan tanımalıdır. Yoksa çalışan kadınlarımız kendilerince diyorlar ki 'Çalışıyorum ,çocuğa bakamam. Bir tane olursa yeter. İkinciye, üçüncüye gerek yok' diyor. Onun için bizim çocuklu aileleri korumamız lazım. Kirada oturuyorsa kirasını devletin karşılaması lazım. Çocuğu okuyorsa okul parasını devletin karşılaması lazım.