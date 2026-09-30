BBP Genel Başkanı Destici, fon zararının vurgunculardan tahsilini istedi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, fon soruşturması ile ilgili, "Bu zararlar mutlaka ama mutlaka vurgunculardan ve devleti soyanlardan karşılanmalıdır" dedi.

BBP lideri Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Muhsin Yazıcıoğlu davasının ilk dalgasında 19 şüpheli tutuklandı

BBP eski lideri Muhsin Yazıcıoğlu davasına değinerek sözlerine başlayan Destici, dava sürecini yakından takip ettiğini dile getirerek, "Soruşturma dosyası Kahramanmaraş'tan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına geldi. Haziran ayından bugüne iki dalga operasyon gerçekleştirildi. Birinci dalgada 19 şüpheli tutuklanmıştı. Birinci dalganın görebildiğimiz kadarıyla, tabii dosyalarda gizlilik kararı var, gözaltına alınanlara ve tutuklananlara baktığımızda bu değerlendirmeyi yapıyoruz. Helikopterin savaş uçakları tarafından düşürüldüğü güçlü iddiasına yönelik ve özellikle sivil ve askeri kaza kırım ekiplerine yönelik olduğunu gördük. İkinci dalga operasyonun ise özellikle helikopterin düştükten sonra kamuoyunda oluşturulan bilgi kirliliği, arama kurtarmanın geciktirilmesi, farklı yerlerde arandığına dair güçlü şüpheler, bunları gerçekleştirenler ve sorumluluk makamında olup da bunlara göz yumanlara yönelik olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.

"38 kişi gözaltına alındı ve bunlardan 36'sı hakkında da tutuklama kararı verildi"

Dosyalarda gizlilik kararı olduğuna dikkat çeken Destici, "Bugüne kadarki bilgi, belge ve sahip olunan bilgilerle bu yorumları yapıyoruz. En son ikinci dalgada da biliyorsunuz 38 kişi gözaltına alındı. Aslında gözaltı verilen sayısı bundan fazlaydı fakat birazı yurt dışında kaçak, bir kısmı FETÖ'den tutuklu olduğu için 38 kişi gözaltına alındı ve bunlardan 36'sı hakkında da tutuklama kararı verildi" açıklamasında bulundu.

"Bu zararlar mutlaka ama mutlaka vurgunculardan ve devleti soyanlardan karşılanmalıdır"

Gündemdeki fon soruşturmasına da değinen Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Küçük yatırımcının ya da o manipülasyonlarda, spekülasyonlarda, haksız kazançta dahli olmayan yatırımcıların zararlarının devlet hazinesinden karşılanmasını doğru bulmuyoruz. Bu zararlar mutlaka ama mutlaka vurgunculardan ve devleti soyanlardan karşılanmalıdır. Burada sadece devlet değil, millet soyulmuştur. Çok acıdır ki burada da geliri düşük, elindeki bir avuç tasarrufu da borsada, fonda 'Acaba biraz kazanıp da bu ayki kiramı da buradan ödeyebilir miyim? Çocuğumun taksitini buradan ödeyebilir miyim? Kredi kartı borcumu buradan ödeyebilir miyim' anlayışıyla hareket eden dar gelirli vatandaşımızın maalesef parası iç edilmiştir. Onun için bu vurgunu kim yapmışsa ister içeride, ister dışarıda para neredeyse devlet gücüyle o para getirilmelidir. Zararlar o vurguncuların yaptığı vurgunla tazmin edilmelidir."

"Uluslararası ligdeki son iki yenilgimiz de bizleri derinden üzmüştür"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen bahis ve hakemler dosyası soruşturmasından da bahseden Destici, "Yaşanan problemler dikkate alındığında konu ikinci derecede olarak görülebilir. Futbol ülke insanının yoğun ilgi gösterdiği bir alandır. İnsanımız pek çok spor dalına ilgi göstermektedir. En yoğununu ve ülke insanımızın gündemini meşgul eden futboldur. Uluslararası ligdeki son iki yenilgimiz de bizleri derinden üzmüştür. Önümüzde oynanacak iki maçı başarılı bir şekilde tamamlayarak bu iki yenilgiyi de futbolcuların unutturacağını ümit ediyoruz. Bu sebeple milletin gündeminde olan ve önemli bulduğu hiçbir konuya bizim de kayıtsız kalmamız mümkün değildir" diye konuştu.