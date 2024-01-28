BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, terörle mücadele açıklamasında geri adım attı

9 askerimizin şehit olmasının ardından yaptığı, "Terörün tüm unsurlarına karşı topyekün mücadele edilmelidir" paylaşımı tepki çeken BBP Genel Başkanı Mustafa Destici geri adım attı. Yeni bir açıklama yapan Destici, "Hiçbir siyasi partiyle uzantıları hariç problemimiz yok ve olamaz. Sadece bir yerde yanlışlık, hata görürsek uyarınız." ifadelerini kullandı.

DESTİCİ: TERÖRÜN TÜM UNSURLARINA KARŞI MÜCADELE EDİLMELİDİR

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, geçtiğimiz haftalarda Pençe Kilit bölgesinde 9 askerimizin şehit olmasının ardından sosyal medya hesabından tartışma yaratan bir açıklamada bulunmuştu. Terörün tüm unsurlarına karşı topyekün mücadele edilmelidir. Bu durum siyasi partilerimiz için de geçerlidir" diyen Destici, muhalefetten birçok partinin logolarının bulunduğu bir görsel paylaşmıştı.

"HİÇBİR SİYASİ PARTİYLE UZANTILARI HARİÇ PROBLEMİMİZ YOK"

Sivas ve bölge belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısına katılan Mustafa Destici, o paylaşımına göndermede bulundu. Destici, şunları söyledi: "Siyaset bir meslek, bir kazanç kapısı asla olmamalıdır. Ülkemizin ve milletimizin yaşadığı her problemde herhangi bir siyasi partinin yanında değil, seçilmiş, meşru, Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin yanında olun. Yani devletin, ülkenin ve milletin yanında olun. Nerede olacağımız ve olmamız gerektiği konusunda bir an bile tereddüt etmedik. Hiçbir siyasi partiyle uzantıları hariç problemimiz yok ve olamaz. Sadece bir yerde yanlışlık, hata görürsek uyarınız. Bu da bizim vazifemizdir."

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici

BBP LİDERİ DESTİCİ'NİN PAYLAŞIMI

Destici paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: "Terörün tüm unsurlarına karşı topyekün mücadele edilmelidir Terör örgütüyle sadece dağda mücadele etmek, kökünü kazımak ve bitirmek için yeterli olmaz. Terörün, başta siyasi uzantıları olmak üzere bütün unsurlarıyla mücadele edilmelidir.

Devlet güvenlik başta olmak üzere diğer kuruluşlarıyla terör örgütüne karşı amansız bir mücadele verirken , AYM'nin "tarafsızlık ve hukuk" bahanesiyle, bu mücadeleye zarar verecek kararların altına imza atması, HDP'nin kapatılması ve hazine yardımının kesilmesi gibi, beklenen ve aciliyeti olan kararları almaması ya da alamaması, terör savunuculuğundan cezası kesinleşenlerle ilgili her defasında hak ihlali kararı vermesi kabul edilemez.

Devlete, ülkeye ve millete saldırı söz konusu olduğunda, herkes ve her kurum taraftır ve taraf olmak mecburiyetindedir. Bu durum siyasi partilerimiz için de geçerlidir. Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla dirsek temasında olanların, kırmızı halılarla karşılayıp işbirliği yapanların, elebaşlarına her fırsatta selam gönderenlerin, bugün terörü kınaması, şehitlerimizi anması samimiyetlerinin sorgulanmasına sebep olmaktadır.

Terörü ve terör örgütlerini savunan 500'den fazla sözde milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis'te oylanmıyorsa; Meclis Başkanlık Divanında, idare heyetinde, Meclis sıralarında terör savunucularının oturmasına müsaade ediliyorsa; hatta bunlarla kulis'te kahve-çay içip muhabbet ediliyorsa ve bu hainlerde ellerini kollarını sallayarak meclis koridorlarında fink atıp, Meclis kürsüsünden devlete, kahraman ordumuza parmak sallıyorsa; Meclis'te bulunan diğer siyasi partiler terörle mücadele de görevini yapmıyor demektir.

Seçimlerde terör örgütünün siyasi şubesi ile işbirliği yapıyorsanız; onların işbirliği yaptıkları ile ortaklık ediyorsanız; birtakım menfaatler için mutabakat metinleri imzalıyor ve bir kaç bakanlık-koltuk için PKK'nın, TİKKO'nun, DHKPC'nin partileri ile aynı adaya oy istemişseniz; bugün yaptığınız sahte kınamaların milletimiz nezdinde hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur.

Kimse unutmasın: Türkiye Cumhuriyeti devletini ve Türk milletini terör eylemleriyle teslim almaya çalışanlar hüsrana uğrayacaktır. 'Daha dün 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde hepiniz bir aradaydınız."

DESTİCİ: YARASI OLAN GOCUNUR

Tepkilerin ardından Destici, bir paylaşımda daha bulundu. Destici şunları söyledi: "Yarası olan gocunur demişler. Allah aşkına bu paylaşımımda herhangi bir partiye hakaret ya da PKK'nın siyasi şubesi olan partiler hariç hiçbirine terör örgütü ile iltisaklı olduklarına dair itham var mı?

Sadece 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde aynı CB adayını desteklemiştiniz diyorum. Meclisin muhalefet kulisinde terör örgütünün sözde milletvekilleri ile çaylı kahveli sohbetler etmeyi kendilerine yakıştıranlar, bugün bana seviyesizce hakaret etmeyi bıraksınlar da yalansa onu söylesinler. Doğru ise de milletten özür dileyip siyasi bölücülerle muhabbeti ve işbirliğini terketsinler. Aşağıdaki twiti de sakince bir kez daha okumalarını tavsiye ediyorum."