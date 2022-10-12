BBP Genel Başkanı Destici'den gündeme ilişkin açıklamalar - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici'den gündeme ilişkin açıklamalar

12.10.2022 14:26

BBP Genel Başkanı Destici'den gündeme ilişkin açıklamalar Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "ABD ile sayısız problem yaşarken, ana muhalefet partisi genel başkanı ABD'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vakıflarının yaptırdığı bina önünde selfie yapıyor;

BBP Genel Başkanı Destici'den gündeme ilişkin açıklamalar

ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "ABD ile sayısız problem yaşarken, ana muhalefet partisi genel başkanı ABD'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vakıflarının yaptırdığı bina önünde selfie yapıyor; binayı yapanlardan hesap soracağını söylüyor" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Parti binasında yapılan basın toplantısına BBP Tekirdağ il ve ilçe teşkilatları da katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Destici, Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Anayasa değişikliğine yönelik olumsuz yaklaşımına tepki gösterdi. Olumsuz yaklaşımın sebebini başörtüsü yasağıyla birlikte ailenin korunmasına ilişkin bir Anayasa maddesi değişikliğinin de gündeme gelmesi olarak değerlendiren Destici, "Sen ailenin korunmasına neden karşı çıkıyorsun ki? Yani Türk aile toplumu hatta dünyadaki bütün dinler, bütün ahlak öğreticilerine göre aile; kadın, erkek ve çocuklardan oluşur. Bütün dünyada bu böyledir. Sen bunu bu şekilde anayasal bir çerçeve altına alınmasından niye rahatsızlık duyuyorsun? Eğer LGBT savunucusuysan çık bunu açıkça ilan et, millet de sizin ne olduğunuzu görsün" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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