BBP Genel Başkanı Destici Malatya\'da

11.03.2026 19:18
BBP Başkanı Destici, Malatya TSO ziyaretiyle deprem sonrası ekonomik sorunları dinledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Ziyarette deprem sonrası Malatya'nın ekonomik durumu hakkında bilgiler veren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Ekonomik toparlanmada 6 Şubat öncesine dönemedik. Yaklaşık 4 bin işletmemiz hala 21 metrekare konteynırda, çoğu gün siftahsız bir şekilde faaliyet yürütüyor. Mücbir sebep süresinin sona ermesiyle başlayan vergi ödemeleri, KOSGEB tarafından sunulan deprem kredisi ödemelerinin başlaması küçük ve orta ölçekli işletmeleri zorluyor. Ayağa kalkma mücadelesi verdiğimiz bu günlerde finans desteğine ihtiyacımız var. Bankalardan kredi kullanamıyoruz. İş dünyası olarak yüzde 40-45 faizlerle ayakta kalabilmemiz çok güç. Yüksek faizler, üretim ve yatırım iştahımızı yavaşlattığı gibi istihdamı ve ihracatı da olumsuz etkiliyor. Bugüne kadar sunulan destekler için teşekkür ediyoruz ancak daha kapsayıcı desteklere ve teşviklere ihtiyacımız var" dedi.

"Sanayi koridoru projesine dahil edilmeyi talep ediyoruz"

Malatya'nın sanayi koridoru projesine dahil edilmesi talebini dile getiren Başkan Sadıkoğlu, "Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre; 2022 yılında en çok ihracat yapan iller sıralamasında 33. sırada yer alan ilimiz 2025 yılında 39. sıraya geriledi. 2025 yılı ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 21 düşerek 335 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatçı firmalarımızın ham madde giderleri büyük bir yük haline gelmiş durumda. Enerji ve işçi maliyetlerinde dünya ile rekabet edemez hale geldik. 2018'den bu yana faydalandığımız 6. Bölge teşviklerinin süresi 2026 yılı sonunda bitecek. Üretimin ve istihdamın korunması için teşviklerin en az 3 yıl daha uzatılması talep ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Sanayi Koridoru projesinde de yer alamadık. Doğu Anadolu'nun üretim ve istihdam potansiyelinin en yüksek olduğu ilin Malatya olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle; Sanayi Koridoru projesine dahil edilmeyi talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

"TSO'nun talepleri dikkate alınmalı"

Başkan Sadıkoğlu'nun konuşmasının ardından söz alan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Malatya'nın sorunlarına vakıf olduklarını belirtti. Deprem sonrası yeniden inşa sürecinde Malatya TSO'nun taleplerinin yerine getirilmesinin şart olduğunu vurgulayan Destici, Başkan Sadıkoğlu'nun kendisine sunduğu dosyada yer alan taleplerle yakından ilgileneceğini söyledi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Gürbüz, MKYK Üyeleri Sedat Alataş ve Feridun Yurtsever, Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Ercan Altunkaya, Bölge Koordinatörü Abdulvahap Karaman, İl Başkanı Yüksel Duman, Yeşilyurt İlçe Başkanı Hasan Arıkan, Battalgazi İlçe Başkanı Abdullah Daşkıran, TSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri yer aldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

