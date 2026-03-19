BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu\'nun kabrini ziyaret etti Açıklaması

BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti
19.03.2026 15:19
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "İnşallah önümüzdeki ramazanlarda bütün bu zulüm ve esaret altındaki Türk ve İslam toprakları, Türk soydaşlarımız, Müslüman kardeşlerimiz kurtuluşa ererler ve güzel bir ramazan yaşarız." dedi.

Destici, Ramazan Bayramı dolayısıyla partisinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Destici, Yazıcıoğlu'nu şehadetinin 17. yılında rahmet, minnet ve şükranla andıklarını belirtti.

Yazıcıoğlu'nun, hayatını inandığı dava uğruna adadığını vurgulayan Destici, "Davasının iki ana gayesi vardı. Birincisi Rıza-i İlahiye, Allah'ın rızasını kazanmak. İkincisi de milletine ve devletine, İslam'a, inançlarına, milletine, Türklüğe hizmet etmekti ve hayatı boyunca da bunu tereddütsüz bir şekilde gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.

Mustafa Destici, Yazıcıoğlu'nun büyük bedeller ödediğini, cezaevinde uzun yıllar kaldığını ancak inancından ve mücadelesinden vazgeçmediğini söyledi.

Yazıcıoğlu'nun yalnızca Türkiye'de değil, Bosna'dan Çeçenistan'a, Filistin'den Doğu Türkistan'a kadar geniş bir coğrafyada mazlumların yanında yer aldığını belirten Destici, "Bize emanet ettiği bayrağı, partisini, ocağını ayakta tutarak daha da güçlendirerek hem Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun hem de hepimizin davası olan İ'la-yi Kelimetullah için Nizam-ı Alem davasında yürümeye devam ediyoruz. BBP, Alperen Ocakları, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ve hepimizin inandığı değerlerden taviz vermeden yoluna devam edecek." diye konuştu.

"Önümüzdeki ramazanlarda inşallah Müslüman kardeşlerimiz kurtuluşa ererler"

İslam dünyasının farklı bölgelerinde yaşanan çatışma ve zulümlere de dikkati çeken Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İslam dünyasının pek çok noktasında maalesef ramazanı da kan ve gözyaşıyla geride bırakıyoruz. İnşallah önümüzdeki ramazanlarda bütün bu zulüm ve esaret altındaki Türk ve İslam toprakları, Türk soydaşlarımız, Müslüman kardeşlerimiz inşallah kurtuluşa ererler ve güzel bir ramazan yaşarız. ABD'nin, İsrail'in, siyonistlerin, emperyalistlerin saldırısı altında olan Filistin'e, Gazze'ye, Lübnan'a, İran'daki masum insanlara Cenabıhak yar ve yardımcı olsun."

Ramazan ayının son günlerine gelindiğini hatırlatan Destici, İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, bayramın barış ve huzura vesile olması temennisinde bulundu.

Destici, bayram tatili dolayısıyla artan trafik yoğunluğuna da işaret ederek, vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını istedi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev operasyonda Mine Tozlu Biçer dahil 3 kişi tutuklandı Dev operasyonda Mine Tozlu Biçer dahil 3 kişi tutuklandı
Önce darbetti, asıl dehşeti ise sonra yaşattı Çığlıkları caddeyi inletti Önce darbetti, asıl dehşeti ise sonra yaşattı! Çığlıkları caddeyi inletti
İran’ın yanıtı ağır oldu İsrail’in kritik havalimanını vurdular İran'ın yanıtı ağır oldu! İsrail'in kritik havalimanını vurdular
Herkesin hayalini kurduğu maça gidip canı sıkılınca yaptığıyla pes dedirtti Herkesin hayalini kurduğu maça gidip canı sıkılınca yaptığıyla pes dedirtti
Tek penaltı atışı için 226 kilometre yol gittiler Tek penaltı atışı için 226 kilometre yol gittiler
Twitter’a beğenmeme butonu geliyor Twitter'a beğenmeme butonu geliyor
İran kadın futbol takımı Türkiye üzerinden ülkelerine döndü İran kadın futbol takımı Türkiye üzerinden ülkelerine döndü
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 968’e yükseldi Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 968'e yükseldi

15:59
ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump’a teşekkür etmeliler
ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump'a teşekkür etmeliler
15:10
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
14:03
İran’dan ABD ve İsrail’e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
13:49
ABD’den İran’ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
ABD'den İran'ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
13:34
10 yıl ceza yiyen cinayet sanığı yakalandı: Seneye görüşürüz
10 yıl ceza yiyen cinayet sanığı yakalandı: Seneye görüşürüz
13:29
İstanbul’a 3 uyarı birden Arefe başlayıp bayrama kadar sürecek
İstanbul'a 3 uyarı birden! Arefe başlayıp bayrama kadar sürecek
13:06
İran’dan Hürmüz Boğazı için yeni hamle
İran'dan Hürmüz Boğazı için yeni hamle
12:01
Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi
Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi
