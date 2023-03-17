BBP Genel Başkanı Destici'nin zor anları! Kürsüye çıkan kadının anlattıklarına dayanamadı, ağlamaya başladı - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici'nin zor anları! Kürsüye çıkan kadının anlattıklarına dayanamadı, ağlamaya başladı

17.03.2023 13:02

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkisi altına alan depremlere Adıyaman'da yakalanan Reyhan Tırpan, 1 yaşındaki çocuğunu ve 7 akrabasını kaybettiğini anlattı. Alperen Ocakları'nın etkinliğinde konuşan Tırpan'ın yaşadığı acıyı ve rüyasını anlattığı dakikalarda BBP lideri Mustafa Destici, gözyaşlarını tutamadı.

Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfınca düzenlenen Yüzyılın Afeti Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

DESTİCİ'Yİ DUYGULANDIRAN KONUŞMA

Programda kürsüye çıkan ve yaşadıklarını anlatan Reyhan Tırpan ise duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Tırpan, "Ben vatan, Büyük Birlik ve Alperen Ocakları sevdalısı bir adamın eşiyim. Ve en önemlisi Muhsin başkana aşık bir adamın eşiyim" dedi. Tırpan, eşi Mehmet Tırpan'ın her 25 Mart'ta Yazıcıoğlu'nu ziyarete geldiğini anlatması üzerine BBP lideri Mustafa Destici gözyaşlarını tutamadı.

"1 YAŞINDAKİ MELEĞİMİ KUCAĞIMDA KAYBETTİM"

Tırpan herkesi duygulandıran konuşmasını şöyle sürdürdü: "Eminim sağ olsaydı bugün burada sizin aranızda olacaktı. Koşturanlardan biri olacaktı, yardım edenlerden biri olacaktı. Hep birlikte olacaktık. Biz akredite oluyorduk Alperen Ocakları olarak Adıyaman'da. Depremden bir önceki Pazar günü son tatbikatımızı yaptık. Cuma günü akreditasyon işlemimiz tamamlanacak biz de buranın tamamen bir mensubu olacaktık. Ama Pazartesi sabah 4.17'de herkes gibi biz de felakete uyandık. Ben 1 yaşında meleğimi kucağımda kaybettim. Ve acziyetin ne demek olduğunu tam o gün öğendim. İnsan evladı nefes alamadığında çırpınır ne yapacağını şaşırır, nereye gideceğini şaşırır ama ben kıpırdayamadım. Rabbim bana kıpırdamayı bile nasip etmedi. Ve ben bebeğimi kaybettim, aynı odada eşimi kaybettim. Biz öğrendiğimiz, öğrettiğimiz, paylaştığımız her şeyi yaptık ve çok şükür Rabbime Rabbim bana ayakta durmak için evlatlarıma annesini bana da evlatlarımı nasip etti."

GÖRDÜĞÜ RÜYAYI DA ANLATTI

2 evladının babasından öğrendikleri sayesinde enkazda sağ kalmayı başardığını da belirten Tırpan, kendisinin bir sivil kurtarmacı babanın kızı olduğunu ifade etti. Tırpan daha sonra kaybettiği eşini rüyasında gördüğünü ve eşinin Adıyaman'da Alperen Arama Kurtarma'nın kurulmasını istediğini aktardı. Günler sonra yine davası için eşinin rüyasına geldiğini vurgulayan Tırpan, "Zaten beni hiçbir zaman şahsi meseleleri için yalnız bırakmadı sadece davası için yalnız bıraktı. Ve bundan çok çok eminim ki eşim meleğimle beraber. Muhsin Yazıcıoğlu ile Peygamberimle ve diğer dava arkadaşlarıyla aynı Meclis'te sohbet ediyor. Meleğimde etraflarında oynuyor" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (2)
  • Murat Adıyaman: ALLAH rahmet eylesin mekanları cennet olsun imtihanların en acısıyla imtihan oluyoruz sabır ve dayanma gücü ver yaa raaab. Cevap Yaz 17 0 Yayından Kaldır
  • İslam Solmaz: Başınız sağ olsun, Allah geride kalanlara sabır versin, Allah ölenlere rahmet eylesin, Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın bütün insanlığa. Cevap Yaz 62 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici'nin zor anları! Kürsüye çıkan kadının anlattıklarına dayanamadı, ağlamaya başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Destici'nin zor anları! Kürsüye çıkan kadının anlattıklarına dayanamadı, ağlamaya başladı - Son Dakika
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