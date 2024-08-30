BBP Genel Başkanı Mustafa Destici 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Politika

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

BBP lideri Destici, mesajında, "30 Ağustos Zafer Bayramımızı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Gününü kutluyoruz. Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak da adlandırılan Büyük Taarruz'un ardından dünyanın en büyük askeri, siyasi ve ekonomik güçlerine karşı verdiğimiz savaşı, 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlandırarak, ülkemizdeki son işgal kuvvetlerini de temizledik. 30 Ağustos 1922'de şartlar ne kadar zorlu olursa olsun, imkanlar ne kadar kısıtlı olursa olsun, esir edilemeyeceğimizi, vatanımızı teslim etmeyeceğimizi, Türk Milleti'nin hür ve bağımsız yaşama iradesinin yok edilemeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya ilan ettik ve tarihe not düştük. Sonrasında yıkılmış bir imparatorluğun enkazının üzerinde 29 Ekim 1923'te tarihin son büyük bağımsız Türk devletini, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk. Kurtuluş Savaşımız bu yönleriyle gelecek nesillere ve dünya üzerindeki tüm mazlum milletlere bir örnek teşkil eder. 30 Ağustos 1922'nin 102'nci yılında, başta Kurtuluş Savaşımızın Muzaffer Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bize vatan yapan, ay yıldızlı al bayrağımızın altında hür ve bağımsız yaşamamızı sağlayan milletimizin kahraman evlatlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmetle, şükranla ve saygıyla yad ediyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günümüzü, gelecekteki zaferlere vesile olması dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.