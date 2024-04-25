BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Seçilen belediye başkanları yasalara ve anayasaya uygun hareket etmeli - Son Dakika
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Politika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Seçilen belediye başkanları yasalara ve anayasaya uygun hareket etmeli

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Seçilen belediye başkanları yasalara ve anayasaya uygun hareket etmeli

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde Belediye Başkanı seçilen Selahattin Aktuğ'u ziyaret ederek, belediye başkanlarının terörle ilişkisini devam ettirmesi durumunda devletin gereğini yapacağını belirtti. Destici, dürüst ve ahlaklı bir şekilde belediyeyi yöneteceklerini ve herkesin dinini, inancını ve kültürünü özgürce yaşayabileceğini vurguladı.

25.04.2024 13:48
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Beklentimiz seçilen belediye başkanlarının yasalara ve anayasaya uygun hareket etmesidir. İsteriz ki, seçilen belediye başkanları görevine devam etsin. Ama teröristlerle ve terörle ilişkisini devam ettirirse elbette devlet de buna göz yummaz ve gereğini yapar." dedi.

Destici, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde BBP'den Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde Belediye Başkanı seçilen Selahattin Aktuğ'u makamında ziyaret etti. Burada konuşan Destici, yerel seçim sonuçlarının ülkeye, millete ve devlete hayırlı olmasını diledi.

Belediye Başkanı Aktuğ'a verilen oyları boşa çıkarmayacaklarını dile getiren Destici, ilçeye hizmet ve eksikliklerin giderilmesi için çalışma yapacaklarını söyledi.

İlkeli, şeffaf ve temiz bir anlayışla belediyeyi yöneteceklerini ifade eden Destici, şöyle konuştu:

"Dürüst ve ahlaklı bir şekilde belediyeyi yöneteceğiz. Güçlükonaklıların bir lirasını bile israf etmeyeceğiz ve ettirmeyeceğiz. Belediyenin imkanlarının yetmediği yerde biz devreye gireceğiz. Şırnak'tan yapılması gerekeni Şırnak'tan, Ankara'dan yapılması gerekeni Ankara'dan yapacağız. Kürt, Türkmen, Arap, Alevi, Sünni, Çerkez, Boşnak hangi etnik kökene mensup olursa olsun hepimiz bu büyük Türk milletinin bir ferdiyiz. Bizim beraberliğimiz bin yıl önce kurulmuş, biz İslam'la tanışmışız, müşerref olmuşuz ve hepimiz kardeş olmuşuz, Allah'ın emriyle birbirimize bağlanmışız. Bu coğrafyada yaşayan, ülkemizde yaşayan her bir vatandaşımızın doğuştan gelen hakları sonuna kadar kullanmasından yanayız. Herkes dinini ve inancını, kültürünü yaşayacak. Bizim için sınır ne? Bizim için sınır, terör ve şiddet. Teröre ve şiddete bulaşmadan herkes istediğini de konuşabilir, talebini de ifade edebilir."

Kimsenin bugüne kadar birliktelik ve kardeşliği bozmasına fırsat vermediklerini, bundan sonra da fırsat vermeyeceklerini kaydeden Destici, Kürt, Türk, Alevi, Sünni, Arap diye bir ayrım yapmadıklarını anlattı.

Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz neye bakarız? Bizim için ölçü, Kur'an ve sünnettir. Bir de nedir? Bu devletin varlığının yanında durma, bu ülkenin toprak bütünlüğünün yanında durmaktır. Bu milletin birliğinin yanında durmaktır. Ay yıldızlı al bayrağın altında, bu devletin çatısı altında, kim bir ve beraber yaşama iradesi ortaya koyuyorsa, o bizim kardeşimizdir, birinci sınıf vatandaşımızdır. Bu ülkenin cumhurbaşkanına, kurucusuna hakaret ederse ve terörle ilişkisini devam ettirirse, elbette onlar da hukuk, anayasa ve yasalar önünde gerekli hukuki işlemlere de tabi olur. Beklentimiz seçilen belediye başkanlarının yasalara ve anayasaya uygun hareket etmesidir. İsteriz ki, seçilen belediye başkanları görevine devam etsin. Ama teröristlerle ve terörle ilişkisini devam ettirirse elbette devlet de buna göz yummaz ve gereğini yapar. Ama herkes kanuna nizama uyarsa, bayrağı tanır, devleti tanır, marşını okursa, o zaman onlar görevlerine devam ederler. Selahattin kardeşime, belediyeyi emanet ettiniz. İnşallah sizleri mahcup etmeyeceğiz. Güçlükonak, bölgemiz, vatandaşlarımız için gece gündüz Allah'ın izniyle hep birlikte çalışacağız ve Allah'ın izniyle başaracağız."

Destici'ye, BBP Genel Başkan Yardımcıları Uğur Bulut, Bülent İspir, Emin Serin ve Şafak Çomaklı, Alperen Ocakları Genel Başkanı Ali Can Kocaman, BBP MKYK üyeleri Recep Er ve Kemal Üçüncü de eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Seçilen belediye başkanları yasalara ve anayasaya uygun hareket etmeli - Son Dakika

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