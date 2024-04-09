Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Filistin'de 21. yüzyılın en büyük faciasının yaşandığını belirterek, "Karşı karşıya kaldığımız durumun, öncelikle İslam ülkeleri ve dünya Müslümanları olmak üzere, tüm insanlık için bir vicdan muhasebesine vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Destici, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Ramazan ayında, dünyada ve Türkiye'de önemli gelişmeler yaşandığına işaret etti.
Bunlardan birinin de demokratik bir olgunlukla yürütülen ve tamamlanan yerel seçimler olduğunu aktaran Destici, seçim sonuçlarının hayırlar getirmesini diledi.
Filistin'de sivillere yönelik katliamın devam ettiğini, dünyanın gözleri önünde, 21. yüzyılın en büyük faciasının, soykırımın yaşandığını belirten Mustafa Destici, şunları kaydetti:
"Filistin'de süren cinayetlerin son bulmasını, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını ama en çok, karşı karşıya kaldığımız durumun, öncelikle İslam ülkeleri ve dünya Müslümanları olmak üzere, tüm insanlık için bir vicdan muhasebesine ve 'Yeni Dünya Düzeni' olarak adlandırılan sömürge ve vahşet düzeninin sorgulanmasına vesile olmasını diliyorum.
Dünyanın yakın ya da uzak çok sayıda noktasında, hastalıklar, savaşlar, göçler, açlık ve yoksulluğun korkunç örneklerini gördük. Karşılaştığımız her hadisede, en büyük mağduriyetleri, maalesef kadınlar ve çocuklar yaşadılar. Bir yanda küresel emperyalizmin hiç bitmeyen hırsı ve iştahının, dünyanın her köşesinde neden olduğu savaşlara, ölümlere, göçlere, açlığa, diğer tarafta, insan sevgisinden ve gerçeklikten kopmuş liderler ve devlet yöneticileri tarafından felakete sürüklenen, milyarlarca mazlumun çaresizliğine şahit oluyoruz."
Son Dakika › Politika › BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Filistin'de 21. yüzyılın en büyük faciası yaşanıyor - Son Dakika
Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Ramazan ayının bitişiyle birlikte manevi mirasın yaşatılması ve gelecek Ramazanlara erişme umuduyla bayram mesajı yayımladı.
Cumhur İttifakı İncirliova Belediye Başkan adayı Aytekin Kaya, seçim sonucunda mazbatasını alarak İncirliova Belediye Başkanı oldu. Kaya, seçim sürecinde kendisine destek veren herkese teşekkür etti ve hizmet sözü verdi.
İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Demirci, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul ile kurumların temsilcilerinin katıldığı ziyaretlerde, şehitlerin ruhu için kabirlerde dua edildi.
Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, bayram tatili boyunca hizmette herhangi bir aksama yaşanmaması için 7/24 mesai başında olacaklarını söyledi. Yılmaz, vatandaşlara mutlu ve huzurlu bir bayram diledi ve çağrı merkezinin her zaman hizmete açık olduğunu belirtti.
Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Evere Belediyesi'ne asılan Filistin bayrağı, kimliği belirlenemeyen kişilerce indirildikten sonra yeniden göndere çekildi. Bayrağın indirilmesi tepki çekerken, Belediye Başkanı çifte standart suçlamasında bulundu.
Adıyaman Valisi, Belediye Başkanı, Bakan Yardımcısı ve diğer protokol üyeleri, Kurban Bayramının bir gün öncesinde şehitlik ziyaretinde bulundu. Şehitlerin kabirlerine karanfiller bırakıldı ve dualar edildi. Ayrıca depremde hayatını kaybedenlerin mezarları da ziyaret edildi.
Düzce'de Ramazan Bayramı dolayısıyla Vali Selçuk Aslan ve beraberindeki heyet, şehitliğe ziyarette bulunarak dualar etti. Ziyarete Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Sarıcan, şehit aileleri ve protokol üyeleri katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Vali Aslan, şehit mezarlarını ziyaret ederek şehit yakınlarıyla bayramlaşıp sohbet etti.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın etrafında yaşanan zulümleri kınayarak, bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. Arslan, İsrail'in saldırılarına sessiz kalınmaması çağrısında bulundu ve uluslararası örgütlere İsrail'e hesap sorma çağrısı yaptı.
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