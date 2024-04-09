BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Filistin'de 21. yüzyılın en büyük faciası yaşanıyor - Son Dakika
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Politika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Filistin'de 21. yüzyılın en büyük faciası yaşanıyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Filistin'de yaşanan facianın tüm insanlık için bir vicdan muhasebesine vesile olmasını dilediğini belirtti. Destici, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmelere değinerek, Filistin'deki sivil katliamının devam ettiğini ve bu durumun sorgulanmasını istedi. Ayrıca, küresel emperyalizmin neden olduğu savaşlar, ölümler, göçler ve açlıkların milyarlarca mazlumun çaresizliğine yol açtığını vurguladı.

09.04.2024 14:23  Güncelleme: 14:26
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Filistin'de 21. yüzyılın en büyük faciasının yaşandığını belirterek, "Karşı karşıya kaldığımız durumun, öncelikle İslam ülkeleri ve dünya Müslümanları olmak üzere, tüm insanlık için bir vicdan muhasebesine vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Destici, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Ramazan ayında, dünyada ve Türkiye'de önemli gelişmeler yaşandığına işaret etti.

Bunlardan birinin de demokratik bir olgunlukla yürütülen ve tamamlanan yerel seçimler olduğunu aktaran Destici, seçim sonuçlarının hayırlar getirmesini diledi.

Filistin'de sivillere yönelik katliamın devam ettiğini, dünyanın gözleri önünde, 21. yüzyılın en büyük faciasının, soykırımın yaşandığını belirten Mustafa Destici, şunları kaydetti:

"Filistin'de süren cinayetlerin son bulmasını, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını ama en çok, karşı karşıya kaldığımız durumun, öncelikle İslam ülkeleri ve dünya Müslümanları olmak üzere, tüm insanlık için bir vicdan muhasebesine ve 'Yeni Dünya Düzeni' olarak adlandırılan sömürge ve vahşet düzeninin sorgulanmasına vesile olmasını diliyorum.

Dünyanın yakın ya da uzak çok sayıda noktasında, hastalıklar, savaşlar, göçler, açlık ve yoksulluğun korkunç örneklerini gördük. Karşılaştığımız her hadisede, en büyük mağduriyetleri, maalesef kadınlar ve çocuklar yaşadılar. Bir yanda küresel emperyalizmin hiç bitmeyen hırsı ve iştahının, dünyanın her köşesinde neden olduğu savaşlara, ölümlere, göçlere, açlığa, diğer tarafta, insan sevgisinden ve gerçeklikten kopmuş liderler ve devlet yöneticileri tarafından felakete sürüklenen, milyarlarca mazlumun çaresizliğine şahit oluyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Filistin'de 21. yüzyılın en büyük faciası yaşanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Filistin'de 21. yüzyılın en büyük faciası yaşanıyor - Son Dakika
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