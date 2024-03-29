BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Günyüzü\'ne hizmet sözü verdi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bütün köylerimize, mahallelerimize adil ve eşit bir şekilde hizmetleri getireceğiz. Bugüne kadar Günyüzü'müzün bekleyip de alamadığı hizmetlerin tamamını Allah'ın inayeti ve yardımıyla ilçeme, memleketime getireceğiz ve burayı kalkındıracağız, şahlandıracağız." dedi.
Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde düzenlenen mitingde konuşan Destici, bu coğrafyada ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılığın yapıldığını, her şart ve zamanda üretimin desteklenmesi konusunda gereken bütün adımları attıklarını söyledi.
Yaşanan zorlukları ve talepleri bildiğini dile getiren Destici, şöyle devam etti:
"Çiftçimizin ekerken biçerken kullandığı mazotun üzerindeki ÖTV'nin ve KDV'nin kaldırılması noktasındaki ısrarımız, kaldırılıncaya kadar sürecektir. Sulu tarım ile kuru tarım arasında adeta dağlar kadar fark vardır. Kuru tarımda bir sene ekersin düşük ürün alırsın, ikinci sene nadasa bırakırsın. Sulu tarımda her sene ekersin ve her sene yüksek verim alırsın. Kuru tarım ile sulu tarımı kıyasladığımızda neredeyse iki yıllık ortalaması 1'e 8 gibi gelir. Onun için arazilerimizin sulanması gerekmektedir. Sulamada elektrikte daha önce yüzde 35 gibi bir destek vardı, maalesef o kaldırıldı. Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanımızla görüştüm. Bu desteğin tekrar gelmesi noktasında bizimle aynı fikirde olduklarını söylediler. İnşallah, Hazine ve Maliye Bakanımızla ve Cumhurbaşkanımızla yapacağımız görüşmeler neticesinde çiftçimizin kullanacağı elektrikteki yüzde 35 desteği geri getireceğiz." diye konuştu.
Destici, en düşük emekli maaşının 10 bin lira seviyesinde kaldığını dile getirerek, bu rakamın asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini anlattı.
"Birlikteliğimizden rahmet doğacak"
Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak büyükşehirlerde tam ittifakla seçime gireceklerini hatırlatan Destici, "Günyüzü'nde de Cumhur İttifakı'nın birlikteliğiyle beraber seçimlere katılıyoruz. Cumhur İttifakı partilerimize özellikle AK Parti teşkilatımıza, Büyük Birlik Partisi teşkilatımıza tam bir uyum içerisinde çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum, kendilerini tebrik ediyorum. Buradan sadece teşkilat mensuplarımız değil, sadece meclis üyelerimiz değil bu işin ortağısınız. Her biriniz bu işin mesuliyetini taşıyorsunuz. Bakın büyük bir birlik oluşturduk. Burada birlikteyiz. Bu birlikteliğimizden rahmet doğacak." diye konuştu.
BBP, Günyüzü'nde Cumhur İttifakı'yla seçimi kazandığında bütün vatandaşlara adil ve eşit bir şekilde hizmetleri getireceğini vurgulayan Destici, "Bütün köylerimize, mahallelerimize adil ve eşit bir şekilde hizmetleri getireceğiz. Bugüne kadar Günyüzü'müzün bekleyip de alamadığı hizmetlerin tamamını Allah'ın inayeti ve yardımıyla ilçeme, memleketime getireceğiz ve burayı kalkındıracağız, şahlandıracağız." değerlendirmesinde bulundu.
Mustafa Destici, birlik ve beraberliklerini 31 Mart'ta sandığa taşımak zorunda olduklarını vurguladı.
Seçmenlerden destek isteyen Destici, "Sadece Cumhur İttifakımıza mensup, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisine gönül veren kardeşlerimiz değil buradan Cumhuriyet Halk Partisine gönül veren kardeşlerimizin de Yeniden Refah Partisine, Saadet Partisine, Demokrat Partiye, velhasıl diğer partilere gönül veren kardeşlerimizin de oylarını, desteğini istiyoruz." ifadesini kullandı.
BBP Günyüzü Belediye Başkan adayı Hidayet Özmen'in katılımcılara hitap ettiği mitingin ardından BBP Eskişehir İl Başkanlığınca ilçe halkına iftar verildi.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşümün önemine dikkat çekerek, herkese kapılarının açık olduğunu ve yardım etmeye hazır olduklarını söyledi. Özhaseki, ayrıca depremsellik konusunda Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve kentsel dönüşümün önemini vurguladı. Bakan, Muğla için Aydın Ayaydın'ın bir şans olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sandık Görevlileri ile iftar programında bir araya geldi. Erdoğan, seçim dönemlerini millete hesap verme ve gelecekte yapacaklarının ruhsatını alma vesilesi olarak gördüklerini belirtti. Ayrıca, kirli pazarlıkların olduğunu ve CHP'nin İstanbul'daki büyükşehir adayının bu tezgahların peşinde olduğunu söyledi. Erdoğan, seçim sahada kazanılır diyerek sandıklara sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.
TÜGVA İzmir Temsilciliği tarafından düzenlenen aile iftarında AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı konuşmalar yaptı. Kasapoğlu, TÜGVA'nın gençlik hareketi olarak ülke genelinde önemli çalışmalara imza attığını belirtirken, Saygılı ise TÜGVA'nın Türkiye'nin gerçek gücü olduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sandık görevlilerinin katılımıyla düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, sandıklara sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak, kendi hakkını koruma reflekslerinin olduğunu belirtti. Uraloğlu, Trabzon'da sandıktan güçlü çıkacaklarına inandığını ve Büyükşehir ile ilçeleri alacaklarını söyledi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Konya'nın Bozkır ve Doğanhisar ilçelerinde Cumhur İttifakı adaylarına destek istedi. Kalaycı, vatandaşlarla bir araya gelerek Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelere daha fazla yatırım yapması gerektiğini belirtti. Ayrıca muhalefeti eleştiren Kalaycı, CHP'nin PKK'nın uzantısı DEM Parti'nin kontrolüne girdiğini söyledi ve vatandaşlardan AK Parti ve MHP adaylarına destek istedi.
Şırnak Silopi İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğine Silopi Kaymakamı Cihat Koç, 172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Kaymakam Koç, katılımcılara teşekkür ederek, her zaman kapılarının açık olduğunu belirtti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın, Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'u desteklemek için şartlarını sıralamasıyla ilgili Yeniden Refahlı İBB adayı Mehmet Altınöz sessizliğini bozdu. Altınöz, adaylıktan çekilmenin söz konusu olmadığını ifade ederek, "Kesinlikle çekilmeyeceğiz, devam edeceğiz." dedi.
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, dünyadaki tüm zorluklara rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini ve hizmet etmek için gayret gösterdiklerini belirtti. Varank, rakip olduklarını iddia edenlerin millete hizmet dertlerinin olmadığını vurgulayarak, pazar günkü seçimde destek beklediklerini ifade etti.
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