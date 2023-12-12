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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, hakem saldırısını kınadı - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, hakem saldırısını kınadı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınayarak, Türk Futbolunu yönetenlerin hatalarını gözden geçirmeleri ve gerekli tedbirleri almaları gerektiğini belirtti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, hakem saldırısını kınadı
12.12.2023 - 17:24,  Güncelleme: 17:27
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BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadığını belirterek  "Bu saldırının müsebbiplerini ve faillerini kınıyorum. Bu ve benzer üzücü hadiselerin tekrar yaşanmaması için artık Türk Futbolunu yönetenlerin, yönlendirenlerin ve yorumlayanların şapkalarını önlerine koyup 'biz nerede hata yaptık' demelerinin ve gerekli tüm tedbir kararlarını almalarının zamanıdır" dedi.

BBP lideri yaptığı yazılı açıklamada, "Dün akşam Ankaragücü Rizespor maçı sonrası, maçın hakemine yönelik fiili saldırılar hepimizi derinden üzmüştür. Bu saldırının müsebbiplerini ve faillerini kınıyorum. Başta saldırıya maruz kalan Halil Umut Meler ve ailesi olmak üzere hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu ve benzer üzücü hadiselerin tekrar yaşanmaması için artık Türk Futbolunu yönetenlerin, yönlendirenlerin ve yorumlayanların şapkalarını önlerine koyup 'biz nerede hata yaptık' demelerinin ve gerekli tüm tedbir kararlarını almalarının zamanıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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