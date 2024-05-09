BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu\'nu ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Destici, İYİ Parti kurultayının demokrasi şöleni şeklinde ve büyük bir olgunlukla gerçekleştiğini belirtti. Görüşmede Türkiye'nin gündemindeki yeni anayasa meselesi ve diğer konular istişare edildi.

09.05.2024 18:43
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Merkezinde, basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrasında açıklama yapan Destici, İYİ Parti kurultayının demokrasi şöleni şeklinde ve büyük bir olgunlukla gerçekleştiğini belirtti.

Birlik ve beraberlik içinde gerçekleşen kongre için tebrik dileklerinde bulunan Destici, şunları söyledi:

"En önemli ve en başta tebriğimiz Sayın Genel Başkana, Müsavat Dervişoğlu ismi bizim için kıymetli bir isimdir. 40 yıla dayanan bir dostluğumuz, arkadaşlığımız var. Aynı ocakta birlikte görev yaptık. O günden bugüne kadar da dostluğumuz, arkadaşlığımız devam etti. Türkiye'nin meseleleri noktasında, Meclis'te olduğumuz dönemde ve farklı noktalarda da hep görüş alışverişinde bulunduk, istişare ettik. Ben öncelikle kendisini tebrik ediyorum, hayırlı olsun. Bilgisi, birikimi, tecrübesiyle, bu görevi layıkıyla yapacağına da yürekten inanıyorum, başarılar diliyorum."

Kongrede göreve seçilen yönetim kurulu üyelerini de tebrik eden Destici, İYİ Parti camiasına, Türkiye'ye ve Türk milletine hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Dervişoğlu ile görüşmesinin çok güzel geçtiğini, eski anıların yad edildiğini aktaran Destici, Türkiye'nin gündemindeki yeni anayasa meselesi olmak üzere diğer konularda istişare edildiğini, görüşmelere daha sonra da devam edeceklerini kaydetti.

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 7 yıl boyunca büyük bir siyasi mücadele verdiğine değinen Destici, Türk siyasetine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ettiği Akşener'e bundan sonraki hayatında sağlık, mutluluk ve başarılar diledi.

"Çok verimli bir görüşme oldu"

Dervişoğlu da konuşmasında, BBP Genel Başkanı Destici ve beraberindeki heyetin ziyaretine ilişkin teşekkürlerini iletti.

Ziyarette, karşılıklı olarak Türkiye'nin meselelerinin müzakere edildiğini belirten Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Çok verimli bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Milletimizin geleceğine dair doğru ve önemli adımlar atılması noktasında da karşılıklı görüşmelerimizin devam edeceğini, fikir alışverişinde bulunmaya devam edeceğimizi buradan kamuoyuna ilan ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

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