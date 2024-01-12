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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Saldırgan sokak köpekleriyle mücadele edeceğiz - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Saldırgan sokak köpekleriyle mücadele edeceğiz

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, sokaklarda sahipsiz ve saldırgan köpeklerin olmayacağını belirtti. Destici, sözlerine ek olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1932 yılında çıkardığı tamimi hatırlatarak, eleştirilere rağmen uygulamalarının devam edeceğini vurguladı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Saldırgan sokak köpekleriyle mücadele edeceğiz
12.01.2024 - 22:25,  Güncelleme: 22:26
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BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sözümüz söz, Aziz Milletimizin bize yetki vereceği her il ya da ilçede bir ay içerisinde sokaklarımızda, caddelerimizde bir tane dahi sahipsiz, başıboş, saldırgan sokak köpeği kalmayacak" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Fatih Portakal saldırgan sokak köpekleri ile ilgili, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1932 yılında çıkardığı ve o dönemde tavizsiz uygulanan tamimi son çare olarak önermemizi küstahça, edepsiz ifadelerle 'faşist kafa' olarak nitelendiriyor. Esasen benim üzerimden Atatürk'ü hedef alıyor. Fakat cesareti o kadarına yetmiyor. Çünkü o kanaldan besleniyor. Öncelikle önerimizi ya da sözlerimizi eleştirebilirsiniz lakin hakaret edemezsiniz. Aklınızı başınıza alın. Ayrıca bizim 2009/ 2014 arası Sivas uygulamamızda bir tane bile itlaf yok. Sözümüz söz: Aziz Milletimizin bize yetki vereceği her il ya da ilçede bir ay içerisinde sokaklarımızda, caddelerimizde bir tane dahi sahipsiz, başıboş, saldırgan sokak köpeği kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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