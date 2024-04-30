BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Türkiye, antidemokratik anayasadan kurtulmalı

Politika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin, antidemokratik anayasadan bir an önce kurtarılması gerektiğini belirterek, "Partilerimiz, kendi parti menfaatlerini, ideolojik çıkarlarını değil, ülkenin, milletin, hukukun çıkarlarını, demokratikleşmeyi, hukukun üstünlüğünü öne koyarak bir anayasa yapma konusunda uzlaşmacı tavır ortaya koyarlar ve inşallah Türkiye bu darbe Anayasasından kurtulur." dedi.

Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçilen Kadir Özkaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin en üst yargı organı Anayasa Mahkemesinin, 2011 referandumundan sonra bireysel başvuru hakkının gelmesiyle yükünün arttığını, Mahkeme tarafından binlerce başvurunun değerlendirildiğini anlatan Destici, Başkan Özkaya ile HDP'nin kapatılma davası ve Hazine yardımının kesilmesi konusunun yanı sıra, Can Atalay davası konularının ele alındığını aktardı.

Mustafa Destici, yargı kurumunun verdiği kararlara herkesin uyması noktasında hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Yeni anayasa değişikliğine değinen Destici, Türkiye'nin, darbecilerin, cuntacıların yaptırdığı antidemokratik anayasadan bir an önce kurtarılması gerektiğini sık sık dile getirdiklerini hatırlattı. Anayasada her zaman yeni değişikliklere ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"2017'de yine anayasa değişikliği oldu, aradan 7 sene geçti şimdi tekrar anayasa konuşuluyor. Keşke o zaman toptan bir anayasa değiştirilebilseydi. Bugün zamanımız da var, 3-4 yıl seçimsiz zaman gözüküyor. Partilerimiz, kendi parti menfaatlerini, ideolojik çıkarlarını değil, ülkenin, milletin, hukukun çıkarlarını, demokratikleşmeyi, hukukun üstünlüğünü öne koyarak, bir anayasa yapma konusunda uzlaşmacı bir tavır ortaya koyarlar ve inşallah Türkiye bu darbe anayasasından kurtulur."

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Destici, Anayasa Mahkemesi ziyaretinde, HDP'nin kapatılma davası konusunun ele alınmasına ilişkin, Başkan Özkaya'nın, anayasanın verdiği yetkilere dayanarak bir süreç işlettiğini belirtti.

HDP'nin bugüne kadar çoktan kapatılması gerektiğini söyleyen Destici, partinin Hazine yardımına tedbir konulup daha sonra kaldırılmasından da memnuniyetsizlik duyulduğunu dile getirdi.

Destici, kapatma davasının uzamasının ana sebebinin, 500 kişi hakkındaki siyasi yasak talebi olduğunu, bu şahısların ifadelerinin beklendiğini sözlerine ekledi.