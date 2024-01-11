 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
BBP Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, 3 Bin Öğrenciye Ücretsiz Yemek Dağıtılan Aşevini Basın Mensuplarına Tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi

BBP Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, 3 Bin Öğrenciye Ücretsiz Yemek Dağıtılan Aşevini Basın Mensuplarına Tanıttı

Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, Alperen Ocaklarının Umuttepe Yerleşkesinde bulunan ve her gün 3 bin öğrenciye ücretsiz yemeğin dağıtıldığı aşevinde basın mensuplarını ağırladı. Küpçü, Cumhur İttifakı olarak büyükşehir ile 12 ilçeyi kazanacaklarını söyledi.

BBP Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, 3 Bin Öğrenciye Ücretsiz Yemek Dağıtılan Aşevini Basın Mensuplarına Tanıttı
11.01.2024 - 14:57,
Abone Ol

Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, her gün 3 bin öğrenciye ücretsiz yemek dağıtıldığı aşevinde basın mensuplarını ağırladı. Küpçü, Cumhur İttifakı olarak büyükşehir ile 12 ilçeyi kazanacaklarını söyledi.

Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, Alperen Ocaklarının Umuttepe Yerleşkesinde bulunan ve her gün 3 bin öğrenciye ücretsiz yemeğin dağıtıldığı aşevinde basın mensuplarını ağırladı.

Regaip Kandili ve Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik ederek konuşmasına başlayan Küpçü, "Mazlum coğrafyalarda zulüm gören vatandaşlarımız var. Filistinli kardeşlerimiz bir zamanlar aynı toprakları paylaşıyorduk. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle bir araya geldik. Burası Alperen Ocaklarının aşevi. Burada günlük 3 bin öğrenciye yemek ikramı yapılıyor. Sosyal faaliyetler yapabilecek alanlar da var. Derslerine çalışabilmesi için bilgisayar, internet oyun alanları var. Burayı yaparken 1 ayda kapatırlar diyenler olmuştu. Bir seneyi geçirdik. Ömrümüz devam ettikçe, hizmet sürecek Burası siyasi bir kurum değil. Burası vakıf. Buranın en önemli yanı buraya gelenlerin öğrenci olması. Öğrencilerimiz ile kaynaşmış durumdayız. İlk zamanda öğrenciler anlayamıyordu. Daha sonra gördüler ki kendilerine siyasi bir şey söylemedik, siyasi programa devam etmedik. Tek istediğimiz şey yarınlara sahip çıkmaları" dedi.

Konuşmasına devam eden Küpçü, "Öğrencilerimiz, gençlerimiz Avrupaya sevdalı olmaya başladı. Bu durum bizi üzüyor. Bu durumu kardeşlerimize anlatıyoruz. Biz bu işleri yurt dışında yaparsak yarınlarımıza kimse sahip çıkamaz. Kardeşlerimiz çok güzel projeler yapıyor teknofestler için. Kardeşlerimize olabildiğimiz kadar destek oluyoruz. İnşallah daha başarılı işlere imza atacaklar. Tam bağımsız Türkiye'yi bu nesil ile inşa edeceğiz" diye konuştu.

Yerel seçim konusunda ise Küpçü, "Cumhur İttifakı hassasiyetini gösterip büyükşehir ve ilçe belediyelerinde 13-0 yapmak hedefimiz var. Biz cumhur ittifakı olarak 12 ilçede aday çıkartıp alacağız" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Büyük Birlik Partisi, Umuttepe, Kocaeli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, 3 Bin Öğrenciye Ücretsiz Yemek Dağıtılan Aşevini Basın Mensuplarına Tanıttı - Son Dakika


15:58
Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:55
Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
15:35
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
14:52
Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı
14:47
Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı
14:43
Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın
14:32
Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25
Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk

Son Dakika
15:58 Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:55 Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
15:35 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
14:52 Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı
14:47 Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı
14:43 Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın
14:32 Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25 Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk
14:18 Gambiya Milli Takımı'nı taşıyan uçakta oyuncular bayıldı
14:10 Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 16:27:53. #1.11#
SON DAKİKA: BBP Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, 3 Bin Öğrenciye Ücretsiz Yemek Dağıtılan Aşevini Basın Mensuplarına Tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement