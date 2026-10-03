BBP'li Destici, PKK silah bırakıp feshetmeden affın gündeme getirilmemesini istedi - Son Dakika
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BBP'li Destici, PKK silah bırakıp feshetmeden affın gündeme getirilmemesini istedi

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Genel İstişare Toplantısı'nda Terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. Destici, PKK silah bırakıp feshetmeden af veya buna bağlı anayasal ve yasal düzenlemelerin gündeme dahi getirilmemesi gerektiğini söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Silah bırakma ve fesih gerçekleşmeden af veya buna bağlı anayasal ve yasal düzenlemeler gündeme dahi getirilmemelidir." dedi.

Destici, Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde partisinin Genel İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, hazırladıkları "Türkiye'nin Birliği" vizyon belgesi ile partisinin iktidara gelmesi halinde yapacaklarını anlattı.

Destici, Gazze'de yaşanan insani yıkım karşısındaki sorumluluklarını devam ettireceklerini dile getirerek, "Filistin halkının, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletine kavuşması yönündeki arzumuz, niyetimiz, desteğimiz sonuna kadar sürecektir." ifadesini kullandı.

Terörsüz Türkiye konusunda değerlendirmelerde bulunan Destici, şöyle konuştu:

"PKK terör örgütü bütün unsurlarıyla silah bırakmalı, yurt içindeki ve yurt dışındaki uzantılarıyla birlikte kendini feshetmeli ve devletin hukukuna şartsız, fakatsız, amasız teslim olmalıdır. Silah bırakma ve fesih gerçekleşmeden af veya buna bağlı anayasal ve yasal düzenlemeler gündeme dahi getirilmemelidir. Türk milleti ifadesinden, Türkçeden, üniter devlet yapımızdan ve milli egemenliğimizden taviz verilmesini asla kabul etmeyiz. Terörün sona ermesi, milletimizin ortak geleceğini ve devletimizin bütünlüğünü güçlendirmelidir."

Kaynak: AA
Büyük Birlik PartisiMustafa Desticiİnsan HaklarıPolitikaTürkiyeTerörPKKSon Dakika

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