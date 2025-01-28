BBP 32. Kuruluş Yıldönümünü Kutluyor - Son Dakika
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Politika

BBP 32. Kuruluş Yıldönümünü Kutluyor

BBP 32. Kuruluş Yıldönümünü Kutluyor

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, partisinin yarın yapılacak 32'nci kuruluş yıl dönümü programına ilişkin "Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun başlattığı bu kutlu yürüyüş, 'Hakka Adanmış Bir Millet Sevdası' şuuruyla yoluna aynı kararlılık ve çizgide...

28.01.2025 14:37  Güncelleme: 14:40
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BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, partisinin yarın yapılacak 32'nci kuruluş yıl dönümü programına ilişkin "Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun başlattığı bu kutlu yürüyüş, 'Hakka Adanmış Bir Millet Sevdası' şuuruyla yoluna aynı kararlılık ve çizgide hiç sarsılmadan devam etmektedir" dedi.

BBP'li Yörükçüoğlu, parti genel merkezinde partisinin 32'nci kuruluş yıl dönümü programının detaylarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Yörükçüoğlu, açıklamasında, " Türkiye'de birliğin ve kardeşliğin kalesi olan Büyük Birlik Partisi 32 yaşında. Yüce Milletimize 32 yıldır hizmet etmiş olmanın verdiği gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. 29 Ocak 2025 tarihinde, yarın partimizin 32'nci kuruluş yıl dönümü vesilesi ile bir program düzenleyeceğiz. Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun başlattığı bu kutlu yürüyüş, 'Hakka Adanmış Bir Millet Sevdası' şuuruyla yoluna aynı kararlılık ve çizgide hiç sarsılmadan devam etmektedir. Yarınki programımızda partimizin 32 yıllık mücadelesini özetleyen bir sinevizyon gösterimi sunacağız. Sinevizyon gösterimiz Hakk'a adanmış bir millet sevdası şuuruyla yürüyen partimizin 32 yıllık hizmetinin halk için hak, adalet ve inanç mücadelesini özetleyen bir gösterimi içerecektir. Programımızda Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici, kamuoyuna seslenecek ve partimizin bugünkü duruşu ile gelecek vizyonu üzerine değerlendirmeler yapacaktır. 32'nci yıl programımıza Türkiye'nin her yerinden davetlilerimiz katılacak, 81 vilayetteki il ve ilçe temsilcilerimiz, partimizin MKYK ve divan üyeleri, siyasi partilerden çok değerli katılımcılar, yurtiçi ve yurtdışından birbirinden değerli konuklarımız, partimizin yurtdışı temsilcilikleri ve Alperen Ocakları'mızın il ve ilçe temsilcileri katılacaktır. 32'nci yıl programımıza tüm halkımızı, vatandaşlarımızı ve Büyük Birlik davasına gönül vermiş tüm üyelerimizi, sevdalılarımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika BBP 32. Kuruluş Yıldönümünü Kutluyor - Son Dakika

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